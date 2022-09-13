Уголовное дело о смерти на производстве ушло в суд в Самарской области

В Новокуйбышевске закончилось расследование уголовного дела о смерти на производстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Трагедия произошла днем 31 мая 2022 года. На предприятии работники ремонтно-механического цеха выкатывали тележку с трубопроводной арматурой. В этот момент крышка от ЗКЛ-ДУ-600 мм упала на одного из работников. Потерпевший скончался на месте.

По версии следствия, виновником случившегося был начальник участка ремонтно-механического цеха, который не обеспечил соблюдение требований охраны труда и не проконтролировал крепление и перемещение груза.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.