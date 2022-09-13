В Самаре осудили трех налетчиков, стрелявших в бухгалтера ради ограбления

В Самаре суд вынес приговор трем обвиняемым в разбойном нападении. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В ноябре 2021 г. водитель, доставлявший товары в продуктовые магазины, решил напасть на главного бухгалтера одной из торговых точек. Женщина ежедневно проводила инкассацию денег.
Для разбоя мужчина нашел двух сообщников и купил оружие. 28 ноября 2021 г. злоумышленники следили за жертвой, а потом выстрелили потерпевшей в живот, когда та шла к магазину. Женщина выбросила сумку с деньгами на дорогу, и налетчики забрали ее. Пострадавшая выжила благодаря врачам.
В итоге троицу признали виновными по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью"), ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение оружия"). Они получили от восьми до тринадцати лет лишения свободы.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.