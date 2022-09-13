В Самаре осудили трех налетчиков, стрелявших в бухгалтера ради ограбления

В Самаре суд вынес приговор трем обвиняемым в разбойном нападении. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В ноябре 2021 г. водитель, доставлявший товары в продуктовые магазины, решил напасть на главного бухгалтера одной из торговых точек. Женщина ежедневно проводила инкассацию денег.

Для разбоя мужчина нашел двух сообщников и купил оружие. 28 ноября 2021 г. злоумышленники следили за жертвой, а потом выстрелили потерпевшей в живот, когда та шла к магазину. Женщина выбросила сумку с деньгами на дорогу, и налетчики забрали ее. Пострадавшая выжила благодаря врачам.

В итоге троицу признали виновными по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью"), ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение оружия"). Они получили от восьми до тринадцати лет лишения свободы.