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Футбол Спорт

Сергей Пиняев не поедет на сбор молодежной национальной команды России

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полузащитник Сергей Пиняев не поедет на учебно-тренировочный сбор молодежной национальной команды России, пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на спортивного директора "Крыльев Советов" Сергея Корниленко. 

РФС направил в самарский клуб вызов Пиняева в молодежную сборную для подготовки к товарищеским матчам с командами Белоруссии (21 сентября) и Казахстана (24 сентября). 

"Действительно, в клуб пришел вызов на игроков, которые поедут в молодежную сборную России. Мы пообщались с главным тренером молодежной национальной команды Михаилом Галактионовым и приняли решение. Сергей Пиняев пропустил достаточно много, сейчас он набирает форму. Целесообразно будет, если он останется в клубе, чтобы максимально быстро набрал форму и вернул свои кондиции", — сказал Корниленко.

Напомним, что врачи диагностировали 17-летнему хавбеку левосторонний спонтанный пневмоторакс.

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