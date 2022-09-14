Сергей Пиняев не поедет на сбор молодежной национальной команды России

Полузащитник Сергей Пиняев не поедет на учебно-тренировочный сбор молодежной национальной команды России, пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на спортивного директора "Крыльев Советов" Сергея Корниленко.
РФС направил в самарский клуб вызов Пиняева в молодежную сборную для подготовки к товарищеским матчам с командами Белоруссии (21 сентября) и Казахстана (24 сентября).
"Действительно, в клуб пришел вызов на игроков, которые поедут в молодежную сборную России. Мы пообщались с главным тренером молодежной национальной команды Михаилом Галактионовым и приняли решение. Сергей Пиняев пропустил достаточно много, сейчас он набирает форму. Целесообразно будет, если он останется в клубе, чтобы максимально быстро набрал форму и вернул свои кондиции", — сказал Корниленко.
Напомним, что врачи диагностировали 17-летнему хавбеку левосторонний спонтанный пневмоторакс.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?