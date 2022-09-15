Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

ООО "Специализированный застройщик "ССК-ЮГ" Виктора Суркова не смог получить от администрации Самары разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на участках около ТЦ Metro на ул. Уральской в Куйбышевском районе.
Как следует из постановления, опубликованного мэрией 15 сентября, застройщик получил отказ из-за резервирования земель правительством региона для размещения пассажирской подвесной канатной дороги к микрорайону "Южный город".
Напомним,"ССК-Юг" выходил на публичные слушания для получения этого разрешения еще год назад и просил разрешения на застройку части участков с нормативом 0,5 парковочного места на квартиру, а части - без парковок. Компания планирует высотную застройку на общей площади 478,6 тыс. кв. метров.
Последние комментарии
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.