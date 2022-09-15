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Строительство Строительство и недвижимость

Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Специализированный застройщик "ССК-ЮГ" Виктора Суркова не смог получить от администрации Самары разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на участках около ТЦ Metro на ул. Уральской в Куйбышевском районе.

Как следует из постановления, опубликованного мэрией 15 сентября, застройщик получил отказ из-за резервирования земель правительством региона для размещения пассажирской подвесной канатной дороги к микрорайону "Южный город".

Напомним,"ССК-Юг" выходил на публичные слушания для получения этого разрешения еще год назад и просил разрешения на застройку части участков с нормативом 0,5 парковочного места на квартиру, а части - без парковок. Компания планирует высотную застройку на общей площади 478,6 тыс. кв. метров.

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