Самарцы пожаловались на многолетнюю свалку в Промышленном районе

Жители и общественники в очередной раз обратились к чиновникам с жалобой на кучи мусора в Промышленном районе Самары.
"Еще 1 октября 2019 года я заметил незаконную свалку на территории жилищного фонда в районе проспекта Карла Маркса. Участок взяли на общественный контроль. На сегодняшний день незаконную свалку так и не убрали. До сих пор здесь продолжают сваливать мусор, что наносит ущерб окружающей среде, угрожает санитарно-эпидемиологическому благополучию населения", - указывает, в частности, в жалобах чиновникам общественный инспектор Дмитрий Моргунов.
На обочинах дорог и в лесу - старая мебель, строительный мусор, бытовые отходы. Самарцы рассказывают, что здесь сваливают мусор и водители приезжающих "Газелей", и некоторые жители окружающих домов. При этом в районе есть мусорные контейнеры.
"С октября по ноябрь 2019 года администрация района произвела частичную ликвидацию. После этого работы были прекращены в связи с недостатком финансирования. В период с мая по июнь 2020 года, по данным департамента городского хозяйства и окружающей среды, администрация района вывезла более 6000 тонн отходов, потратив 2/3 муниципального контракта", - рассказывает Дмитрий Моргунов.
Общественник показывает переписку с чиновниками и объясняет: в 2021 г. из бюджета администрации Промышленного района выделили 8,7 млн рублей. Но суммы недостаточно для полной очистки территории. В письме за 2022 г. указано, что сейчас работы по ликвидации свалки тоже ведут.
"Дополнительно сообщаем, что в целях предотвращения образования несанкционированных свалок на данной территории проводятся работы по установлению устройств видеофиксации для привлечения лиц, совершивших противоправные действия, к административной ответственности", - указано в последнем письме администрации Промышленного района Самары.
Интересно, что ранее со свалкой боролись и представители прокуратуры района. Причем в ведомстве рассказывали, что зачастую мусорные баки здесь стоят пустыми или полупустыми, но местные жители, кажется, привыкли сваливать мусор в кучи. Прокуратура требовала убрать местную свалку через суд еще летом 2019 года. Но воз и ныне там.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа