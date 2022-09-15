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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарцы пожаловались на многолетнюю свалку в Промышленном районе

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители и общественники в очередной раз обратились к чиновникам с жалобой на кучи мусора в Промышленном районе Самары.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

"Еще 1 октября 2019 года я заметил незаконную свалку на территории жилищного фонда в районе проспекта Карла Маркса. Участок взяли на общественный контроль. На сегодняшний день незаконную свалку так и не убрали. До сих пор здесь продолжают сваливать мусор, что наносит ущерб окружающей среде, угрожает санитарно-эпидемиологическому благополучию населения", - указывает, в частности, в жалобах чиновникам общественный инспектор Дмитрий Моргунов.

На обочинах дорог и в лесу - старая мебель, строительный мусор, бытовые отходы. Самарцы рассказывают, что здесь сваливают мусор и водители приезжающих "Газелей", и некоторые жители окружающих домов. При этом в районе есть мусорные контейнеры.

"С октября по ноябрь 2019 года администрация района произвела частичную ликвидацию. После этого работы были прекращены в связи с недостатком финансирования. В период с мая по июнь 2020 года, по данным департамента городского хозяйства и окружающей среды, администрация района вывезла более 6000 тонн отходов, потратив 2/3 муниципального контракта", - рассказывает Дмитрий Моргунов.

Общественник показывает переписку с чиновниками и объясняет: в 2021 г. из бюджета администрации Промышленного района выделили 8,7 млн рублей. Но суммы недостаточно для полной очистки территории. В письме за 2022 г. указано, что сейчас работы по ликвидации свалки тоже ведут.

"Дополнительно сообщаем, что в целях предотвращения образования несанкционированных свалок на данной территории проводятся работы по установлению устройств видеофиксации для привлечения лиц, совершивших противоправные действия, к административной ответственности", - указано в последнем письме администрации Промышленного района Самары.

Интересно, что ранее со свалкой боролись и представители прокуратуры района. Причем в ведомстве рассказывали, что зачастую мусорные баки здесь стоят пустыми или полупустыми, но местные жители, кажется, привыкли сваливать мусор в кучи. Прокуратура требовала убрать местную свалку через суд еще летом 2019 года. Но воз и ныне там.

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