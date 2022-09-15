Осужден самарец, который случайно сжег знакомого

В Самарском районном суде вынесли приговор 46-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Об этом сообщают в суде.

10 марта 2022 г. мужчина выпивал со знакомым в гостях у соседа на ул. Максима Горького. Обвиняемый поссорился с хозяином квартиры. Когда гостя начали выгонять, он решил поджечь квартиру обидчика.

Мужчина разлил спирт, который принес с собой и выкинул канистру в подъезд. При этом часть горючей жидкости попала на одежду знакомого. Уходя из квартиры, обвиняемый закурил сигарету газовой горелкой и выкинул ее на пол подъезда. В результате загорелась одежда на его приятеле.

Пострадавший скончался на следующий день в больнице от многочисленных ожогов.

В суде самарец полностью признал вину и попросил вынести приговор в особом порядке. В итоге ему назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием из заработка осужденного 5% в доход государства.