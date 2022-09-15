Осужден самарец, который случайно сжег знакомого

В Самарском районном суде вынесли приговор 46-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Об этом сообщают в суде.
10 марта 2022 г. мужчина выпивал со знакомым в гостях у соседа на ул. Максима Горького. Обвиняемый поссорился с хозяином квартиры. Когда гостя начали выгонять, он решил поджечь квартиру обидчика.
Мужчина разлил спирт, который принес с собой и выкинул канистру в подъезд. При этом часть горючей жидкости попала на одежду знакомого. Уходя из квартиры, обвиняемый закурил сигарету газовой горелкой и выкинул ее на пол подъезда. В результате загорелась одежда на его приятеле.
Пострадавший скончался на следующий день в больнице от многочисленных ожогов.
В суде самарец полностью признал вину и попросил вынести приговор в особом порядке. В итоге ему назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием из заработка осужденного 5% в доход государства.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.