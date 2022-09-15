Игорь Осинькин прокомментировал вызов в сборную России четырех игроков "Крыльев Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал Metaratings.ru вызов в сборную России четырех игроков его команды — Ивана Ломаева, Романа Ежова, Александра Коваленко и Максима Глушенкова.

"Сборная вступает в новый цикл, должны играть новые более молодые футболисты. Пришло время наших ребят. Надеемся, что они смогут себя проявить и станут игроками, которые будут без вопросов вызываться на все игры. Тренеры сборной постоянно следили за этими футболистами. С Валерием Карпиным мы встречались еще зимой в Турции, когда он приезжал на наши сборы. Наверное, этот круг ближайших кандидатов был в голове у него уже тогда.

Что касается таблицы, то мы с игры пропустили всего 4 гола, а остальные — с пенальти и стандартов. По xG мы больше всех не реализовали моментов. Какого-то кризиса нет, у нас просто новая команда. Есть объективные причины, что мы не смотримся так, как раньше", — заявил Игорь Осинькин.

Характеризуя вызванных в сборную игроков, наставник самарцев сказал, что Максим Глушенков умеет бить и много забивает. От этого команда получает ощутимую пользу. Ломаев эмоционален, он страстный игрок, который очень хочет победить и считает, на поле не должно быть равнодушных игроков. Коваленко явно прогрессирует, сыграл достаточно много стабильных игр, за исключением матча с "Химками", где усталость подступила. В том числе поэтому он к матчу с "Зенитом" даже не готовился.