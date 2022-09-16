В Самаре осудили мужчину, оправдывавшего террориста в соцсети

Центральный окружной военный судом в Самаре вынес приговор 61-летнему мужчине, который размещал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Самарец оправдывал человека, совершившего террористический акт в мечети в Австралии в 2019 г., в результате которого погибло более 50 человек.

Подозреваемого задержали в 2022 году. Суд назначил ему штраф 350 тыс. рублей.