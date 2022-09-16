Депутаты Самарской губдумы передадут однодневный заработок беженцам с Украины и из ЛДНР

Депутаты Самарской губернской думы передадут свой однодневный заработок в пользу беженцев с Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик, которые находятся на территории России.

Такое решение было озвучено на заседании губдумы в пятницу, 16 сентября, спикером Геннадием Котельниковым.