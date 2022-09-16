Предприниматели региона получат гранты на поддержку проектов в сфере туризма

Правительство региона расширяет список мер поддержки внутреннего туризма. Постановление о внесении изменений в государственную региональную программу по развитию туристического кластера подписал 15 сентября первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
В частности, уже в этом году индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут получить из областного бюджета гранты в форме субсидий на реализацию проектов в сфере туризма.
Приоритетными направлениями грантовой поддержки, как следует из текста документа, станут инициативы по созданию модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов), обустройство туристической инфраструктуры, разработка новых туристических маршрутов и приобретение специализированного оборудования. Норма предусматривает и возмещение части затрат инвесторам в результате реализации ими указанных инвестиционных проектов.
Предоставление грантов на поддержку туристических инициатив предусмотрено и в будущем году. Кроме того, в 2023 г. программа будет дополнена мероприятиями по поддержке событийного туризма и проектированию туристического кода центра города. Самарская область выиграла соответствующие конкурсы, основные средства на реализацию этих мероприятий поступят из федерального бюджета. Это также нашло отражение в новой редакции программы.
Развитию туристического потенциала региона уделяет особое внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В 2020 году в регионе начала действовать программа развития туризма до 2025 года. Первые результаты очевидны: в Самарской области значительно увеличилось количество организаций, представляющих туристические услуги и возможности для размещения и отдыха, местные агентства активно разрабатывают и предлагают новые интересные маршруты, обустраиваются точки притяжения туристов.
Исследования, проведенные на основе "больших данных", показали, что за период с января по июль 2022 туристский поток в Самарскую область составил 1520000 человек, что на 90,4% выше аналогичного периода 2021 года, а расходы туристов в регионе за тот же период превысили 9,4 млрд руб., что на 108,9% больше показателей аналогичного периода прошлого года.
"Число туристов, посетивших Самарскую область с января по июль 2022 года, в 2,2 раза превысило аналогичный показатель "доковидного" 2019 года. Это говорит о том, что меры, которые мы принимаем, достаточно эффективны. Вместе с тем туристический потенциал региона далеко не исчерпан. Нам предстоит сделать очень и очень многое, чтобы туристам в Самарской области было еще комфортнее и интереснее, а туристическая отрасль заняла достойное место в экономике", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.