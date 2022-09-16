Предприниматели региона получат гранты на поддержку проектов в сфере туризма

Правительство региона расширяет список мер поддержки внутреннего туризма. Постановление о внесении изменений в государственную региональную программу по развитию туристического кластера подписал 15 сентября первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В частности, уже в этом году индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут получить из областного бюджета гранты в форме субсидий на реализацию проектов в сфере туризма.

Приоритетными направлениями грантовой поддержки, как следует из текста документа, станут инициативы по созданию модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов), обустройство туристической инфраструктуры, разработка новых туристических маршрутов и приобретение специализированного оборудования. Норма предусматривает и возмещение части затрат инвесторам в результате реализации ими указанных инвестиционных проектов.

Предоставление грантов на поддержку туристических инициатив предусмотрено и в будущем году. Кроме того, в 2023 г. программа будет дополнена мероприятиями по поддержке событийного туризма и проектированию туристического кода центра города. Самарская область выиграла соответствующие конкурсы, основные средства на реализацию этих мероприятий поступят из федерального бюджета. Это также нашло отражение в новой редакции программы.

Развитию туристического потенциала региона уделяет особое внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В 2020 году в регионе начала действовать программа развития туризма до 2025 года. Первые результаты очевидны: в Самарской области значительно увеличилось количество организаций, представляющих туристические услуги и возможности для размещения и отдыха, местные агентства активно разрабатывают и предлагают новые интересные маршруты, обустраиваются точки притяжения туристов.

Исследования, проведенные на основе "больших данных", показали, что за период с января по июль 2022 туристский поток в Самарскую область составил 1520000 человек, что на 90,4% выше аналогичного периода 2021 года, а расходы туристов в регионе за тот же период превысили 9,4 млрд руб., что на 108,9% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

"Число туристов, посетивших Самарскую область с января по июль 2022 года, в 2,2 раза превысило аналогичный показатель "доковидного" 2019 года. Это говорит о том, что меры, которые мы принимаем, достаточно эффективны. Вместе с тем туристический потенциал региона далеко не исчерпан. Нам предстоит сделать очень и очень многое, чтобы туристам в Самарской области было еще комфортнее и интереснее, а туристическая отрасль заняла достойное место в экономике", - подчеркнул Виктор Кудряшов.