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Юнармейцы из Самарской области приняли участие в игре "Зарницы Поволжья-2022"

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 сентября, в санаторно-оздоровительном лагере "Самородово" состоялась торжественная церемония закрытия и чествования победителей IX окружного финала военно-спортивной игры "Зарница Поволжья-2022".

На костровой площади, где была развернута выставка стрелкового вооружения Росгвардии и проходили показательные выступления отряда специального назначения, выстроились 14 лучших команд юных спортсменов из регионов Приволжья, а также команды из Донецкой и Луганской народных республик.

Поздравить юнармейцев с успешным завершением игры прибыли заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, представитель Главного военно-политического управления Минобороны России Игорь Сергиенко, Статс-секретарь, заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Никита Нагорный, Герой Российской Федерации Сергей Уженцев, члены правительства и депутаты Законодательного Собрания региона, руководители областного центра, региональных структур федеральных органов и силовых ведомств, другие почетные гости.

От имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова с приветственным словом к участникам церемонии обратился заместитель полпреда Олег Машковцев.

Затем состоялось вручение 16 специальных призов оргкомитета командам-победительницам в различных видах соревнований и трех специальных призов, учрежденных военнослужащими Оренбургского гарнизона, за лучшие результаты по итогам игры.

Кульминацией церемонии стало награждение команд - победительниц IX окружного финала. Победителем соревнований в общекомандном зачете стала команда Нижегородской области, у которой осталось переходящее знамя "Зарницы Поволжья". Второе место - у юнармейцев из Удмуртской Республики, третье - у команды Оренбургской области. Ребята из Самарской области заняли седьмое место. При этом в отдельных дисциплинах "Зарницы Поволжья" самарцам удалось показать наилучшие результаты - 1 место по сборке-разборке макета  Автомата Калашникова, 3 место - снаряжение магазина патронами.

Всем командам - участницам "Зарницы Поволжья-2022" вручены подарки от полномочного представителя президента России в ПФО - пневматические винтовки для совершенствования огневой подготовки.

По мнению участников "Зарницы", IX окружной финал стал для них настоящей школой взросления, мужества и воспитания командного духа. Этому способствовали насыщенная соревновательная программа, а также конкурсы, викторины и культурные мероприятия. Например, благодаря конкурсу "Визитная карточка" ребята рассказали своим новым друзьям о ратных и трудовых традициях, о природном и культурном многообразии республик и областей Приволжья. С особым вниманием и теплотой участники игры отнеслись к "Визитной карточке" своих сверстников из ДНР и ЛНР, для которых понятие патриотизма уже несколько лет формируется в особых условиях.

Юнармейцы также побывали на экскурсиях по достопримечательностям и памятным местам Оренбурга, в том числе Оренбургский государственный институт им. Леопольда и Мстислава Ростроповичей, областной драматический театр им. Горького, мемориально-исторический комплекс "Салют, Победа!", Елизаветинский спуск, скульптура "Сарматский олень" и многие другие.

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