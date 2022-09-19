В ДК "Тольяттиазот" поставили контейнеры для сбора токсичного бытового мусора

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) установил контейнеры для сбора токсичного бытового мусора в корпоративном Дворце культуры. Теперь жители города смогут сдать чеки, лекарства, отработавшие лампочки, батарейки и электронную технику на переработку.

Идея поставить контейнеры возникла после прошедшей летом акции по раздельному сбору мусора. Тогда в ДК "Тольяттиазот" появилось пять мобильных контейнеров: для сбора батареек, лампочек, чеков, просроченных лекарств и отработавшей электроники. За месяц удалось собрать 44 кг токсичного бытового мусора, поэтому решили установить контейнеры на постоянной основе.

Акция была совместным проектом Тольяттиазота и автономной некоммерческой организации "Эко-культура и технологии", с которой завод продолжил сотрудничество. На средства, выделенные ТОАЗом, изготовлены контейнеры для сбора мусора, а некоммерческая организация будет вывозить собранные бытовые отходы на переработку.

По случаю установки контейнеров руководитель АНО "Эко культура и технологии" Сергей Денисов прочитал в ДК "Тольяттиазот" для жителей города лекцию о раздельном сборе мусора. Лектор рассказал о том, почему важно уже сейчас задуматься о вторичном использовании ресурсов, о том, каким бытовым отходам можно дать вторую жизнь и чем опасны те виды отходов, сбор которых организовал ТОАЗ.

Батарейки и энергосберегающие лампочки содержат в себе токсичные вещества первого класса опасности, в отработавшей технике много редкоземельных металлов, в чеках содержится токсичное вещество бисфенол А - все это, попадая в почву, оказывается вовлечено в круговорот веществ и в конечном итоге доходит до человека. Поэтому эти отходы необходимо собирать отдельно и безопасно перерабатывать.

"Установка контейнеров - это наш вклад в заботу об окружающей среде, о нашем будущем. Собираемые отходы - батарейки, лампочки, чеки - малозаметны, но они существенно влияют на природу. Надеемся, что жители города ответственно отнесутся к инициативе и помогут сделать мир чище", - отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.

"Одинаково важны как экопросвещение, так и создание условий для раздельного сбора. Поэтому сегодня мы говорим не абстрактно, а основательно, в применении к инициативе ТОАЗа. Приучить людей к раздельному сбору мусора - долгая, но необходимая работа", - прокомментировал руководитель АНО "Эко культура и технологии" Сергей Денисов.