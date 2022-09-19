Ремонтник из Тольятти, убивший заказчицу, получил шесть лет колонии

В Тольятти суд вынес приговор 34-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

9 февраля 2022 г. в квартире на ул. Матросова мужчина поссорился с женщиной, которая отказалась от его услуг как ремонтника. Он избил потерпевшую, несколько раз ударил ножом, а после этого задушил.

Злоумышленник скрылся с места происшествия и пытался уехать из страны, но его задержали полицейские.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.