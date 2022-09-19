Жительница Смоленска получила более восьми лет колонии за сбыт наркотиков в Самаре

Самарский областной суд вынес приговор жительнице Смоленска, которую обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По указаниям из мессенджера женщина приехала в Самару и с июля по ноябрь 2021 г. делала оптовые "закладки" с наркотиком около железнодорожной станции "Курумоч". Всего через руки обвиняемой прошло более 7 кг "синтетики".

Женщину приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.