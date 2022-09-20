В Самарской области стартует Национальный чемпионат "Абилимпикс"

С 19 сентября по 28 сентября в Самарской области пройдет подготовительный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) "Абилимпикс" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в очно-дистанционном формате.

Соревнования состоятся в городах Самарской области (г. Самара, г. Тольятти, г. Нефтегорск) на базе 16 образовательных учреждений, в которых от Самарской области примут участие 57 участников по 36 компетенциям в трех возрастных категориях: школьники, студенты, специалисты.

Соревнования в очно-дистанционном формате предусматривают организацию площадок проведения в регионе проживания участника и Центра управления соревнованиями в Москве. К участию допущены участники, прошедшие отборочный этап в 2021 году, а также победители региональных чемпионатов 2022 года.

"Чемпионат "Абилимпикс" служит эффективным способом трудоустройства, - считает первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов. - Но здесь участники не только решают вопросы своей занятости и стремятся к победе, они доказывают, что люди с инвалидностью на равных с остальными участвуют в жизни общества и являются профессионалами своего дела".

Из-за сложной эпидемиологической обстановки финал конкурса 2021 г., который должен был состояться в Москве, перенесли на 2022 год. В связи с этим в текущем году в Национальном чемпионате "Абилимпикс" участвуют победители региональных конкурсов не только этого, но и прошлого года.

"Из-за нестабильной ситуации, связанной с коронавирусом, было решено ограничить количество участников соревнований в Москве, - рассказывает исполняющий обязанности руководителя Национального центра "Абилимпикс" Алексей Васильчук. - Поэтому часть конкурса пройдет в очном, часть - в очно-дистанционном формате. В 2020 г. Национальный чемпионат прошел полностью в дистанционной форме, опыт приобрели. Так что уверены, что и в этом году с поставленными задачами справимся".

В региональном чемпионате Самарской области 2021 г. приняли участие 271 человек по 33 компетенциям, из них 32 из списка Национального чемпионата и одна региональная. 18 участников региона получили право участия в Национальном чемпионате 2022 г., в том числе восемь участников по основным компетенциям, 10 участников - по дополнительным.

Соревнования в очно-дистанционном формате в Самарской области завершатся 28 сентября.

"Абилимпикс" - это международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года. В настоящее время в международное движение входит 53 страны. В России чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" являются частью президентской платформы "Россия - страна возможностей". С 2015 года в нашей стране конкурсы проходят ежегодно, Центры развития движения "Абилимпикс" открыты во всех 85 регионах России.

В 2022 г. VII и VIII Национальные чемпионаты "Абилимпикс" пройдут в объединенном формате. Соревнования будут проводится в очном и очно-дистанционном форматах по 79 компетенциям. Из них по 39 компетенциям - с 19 по 29 сентября в очно-дистанционном формате на площадках регионов, а конкурс по 40 основным компетенциям пройдет с 28 по 31 октября на основной площадке МВО "Манеж" (Гостиный двор) и дополнительных площадках образовательных организаций Москвы.

В Подготовительном этапе Национального чемпионата примут участие более 3000 конкурсантов из 85 субъектов Российской Федерации.