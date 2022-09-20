В Самарской области стартует Национальный чемпионат "Абилимпикс"

С 19 сентября по 28 сентября в Самарской области пройдет подготовительный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) "Абилимпикс" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в очно-дистанционном формате.
Соревнования состоятся в городах Самарской области (г. Самара, г. Тольятти, г. Нефтегорск) на базе 16 образовательных учреждений, в которых от Самарской области примут участие 57 участников по 36 компетенциям в трех возрастных категориях: школьники, студенты, специалисты.
Соревнования в очно-дистанционном формате предусматривают организацию площадок проведения в регионе проживания участника и Центра управления соревнованиями в Москве. К участию допущены участники, прошедшие отборочный этап в 2021 году, а также победители региональных чемпионатов 2022 года.
"Чемпионат "Абилимпикс" служит эффективным способом трудоустройства, - считает первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов. - Но здесь участники не только решают вопросы своей занятости и стремятся к победе, они доказывают, что люди с инвалидностью на равных с остальными участвуют в жизни общества и являются профессионалами своего дела".
Из-за сложной эпидемиологической обстановки финал конкурса 2021 г., который должен был состояться в Москве, перенесли на 2022 год. В связи с этим в текущем году в Национальном чемпионате "Абилимпикс" участвуют победители региональных конкурсов не только этого, но и прошлого года.
"Из-за нестабильной ситуации, связанной с коронавирусом, было решено ограничить количество участников соревнований в Москве, - рассказывает исполняющий обязанности руководителя Национального центра "Абилимпикс" Алексей Васильчук. - Поэтому часть конкурса пройдет в очном, часть - в очно-дистанционном формате. В 2020 г. Национальный чемпионат прошел полностью в дистанционной форме, опыт приобрели. Так что уверены, что и в этом году с поставленными задачами справимся".
В региональном чемпионате Самарской области 2021 г. приняли участие 271 человек по 33 компетенциям, из них 32 из списка Национального чемпионата и одна региональная. 18 участников региона получили право участия в Национальном чемпионате 2022 г., в том числе восемь участников по основным компетенциям, 10 участников - по дополнительным.
Соревнования в очно-дистанционном формате в Самарской области завершатся 28 сентября.
"Абилимпикс" - это международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года. В настоящее время в международное движение входит 53 страны. В России чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" являются частью президентской платформы "Россия - страна возможностей". С 2015 года в нашей стране конкурсы проходят ежегодно, Центры развития движения "Абилимпикс" открыты во всех 85 регионах России.
В 2022 г. VII и VIII Национальные чемпионаты "Абилимпикс" пройдут в объединенном формате. Соревнования будут проводится в очном и очно-дистанционном форматах по 79 компетенциям. Из них по 39 компетенциям - с 19 по 29 сентября в очно-дистанционном формате на площадках регионов, а конкурс по 40 основным компетенциям пройдет с 28 по 31 октября на основной площадке МВО "Манеж" (Гостиный двор) и дополнительных площадках образовательных организаций Москвы.
В Подготовительном этапе Национального чемпионата примут участие более 3000 конкурсантов из 85 субъектов Российской Федерации.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!