Самарец получил восемь лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

В Самаре суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Получив через интернет инструкции, мужчина забрал из тайника около 333 г N-метилэфедрона и расфасовал его на более мелкие партии. Позже он забрал из "закладки" еще 542,2 г наркотика. В этот момент самарца задержали.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.