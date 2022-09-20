Председатель СК России поставил на контроль расследование уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции в Самарской области. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили в региональном управлении СК РФ.
По данным ведомства, 10 сентября 2022 года в Тольятти при патрулирования улиц инспектором дорожно-патрульной службы был замечен автомобиль под управлением 19-летнего местного жителя, который проигнорировал требование об остановке.
В результате погони водитель совершил ДТП в районе одного из жилых домов на ул. Автостроителей и остановился. Сотрудник полиции вышел из служебной машины и направился в сторону автомобиля нарушителя. А тот, в свою очередь, начал движение на автомобиле и сбил инспектора. В результате сотрудник полиции получил множественные телесные повреждения.
Следственными органами СУ СК России по Самарской области водителю предъявлено обвинение в применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), и судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения.
Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления СК Марату Галиханову доложить о ходе расследования.
"Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — отметили в СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать