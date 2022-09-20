Расследование дела об умышленном наезде на полицейского в Тольятти взято на контроль в СК России

Председатель СК России поставил на контроль расследование уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции в Самарской области. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным ведомства, 10 сентября 2022 года в Тольятти при патрулирования улиц инспектором дорожно-патрульной службы был замечен автомобиль под управлением 19-летнего местного жителя, который проигнорировал требование об остановке.

В результате погони водитель совершил ДТП в районе одного из жилых домов на ул. Автостроителей и остановился. Сотрудник полиции вышел из служебной машины и направился в сторону автомобиля нарушителя. А тот, в свою очередь, начал движение на автомобиле и сбил инспектора. В результате сотрудник полиции получил множественные телесные повреждения.

Следственными органами СУ СК России по Самарской области водителю предъявлено обвинение в применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), и судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения.

Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления СК Марату Галиханову доложить о ходе расследования.

"Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — отметили в СУ СК РФ по Самарской области.