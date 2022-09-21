Экс-партработник, расчленивший одноклассника, выслушал новый приговор за мошенничество

Самарский областной суд вынес решение по делу о мошенничестве в отношении бывшего партработника из Самары Андрея Алонсо. Мужчина выслушал уже серию приговоров, один из которых касался расчленения одноклассника.

История началась еще несколько лет назад. Тогда Алонсо носил фамилию Рыжов. 24 июля 2011 г. недавно окончивший школу Рыжов стоял на крыльце у своего дома и попивал пиво из банки. Тут перед ним появился знакомый хулиган - парень часто обижал Андрея в школе. Одноклассник на этот раз, кажется, не был настроен на ссору. Вместе с Рыжовым он постоял у подъезда. Потом Андрей позвал знакомого в гости. Рыжов жил с дедом, но того дома в этот момент не было.

В квартире знакомые сначала мирно болтали. Но потом гость снова принялся за старое: стал задирать Рыжова.

"Он снова меня оскорблял, говорил, что прибьет. Тогда я обхватил его шею сзади и стал душить. После того, как он перестал сопротивляться и потерял сознание, я оттащил его в ванную комнату", - рассказывал позже в суде Андрей.

В ванной Рыжов стал резать тело гостя ножом. Распилить труп окончательно ему не удалось. Тогда Рыжов перенес окровавленные останки в комнату, положил их внутрь дивана и захлопнул крышку. Вскоре вернулся дедушка Андрея. Он ничего не заподозрил и лег спать на тот самый диван, в котором был труп.

Утром пожилой мужчина ушел за пенсией, а Андрей перенес останки одноклассника в подъезд. Там их вскоре обнаружили соседи. Правоохранители стали обходить квартиры и обнаружили застывшую кровь на кроссовках Андрея. 25 января 2012 г. суд приговорил Рыжова к восьми годам лишения свободы.

Андрей освободился условно-досрочно и стал заниматься бизнесом. Организовал фирму "Фемида-С". Она специализировалась на оказании юридических услуг. Рыжов сменил фамилию на Алонсо и перебрался жить в Сочи. Вскоре он также вступил в партию.

Правда, еще через некоторое время юридические услуги понадобились самому Алонсо. В 2020 г. на новогодние каникулы он решил приехать в гости в Самару. Здесь Андрей встретился с подругой. Та пожаловалась, что бывший супруг бросил ее ради молодой любовницы, и Алонсо решил отомстить за даму. Ночью он с канистрой горючего пришел к машине сотрудника сети безопасности гипермаркетов Алексея Полибина. Причем шел Алонсо по снегу босиком - он помнил, как в прошлый раз его вычислили из-за следов на обуви. Машину Алонсо облил веществом из канистры, поджег и убежал. Но и на этот раз Андрей попался полицейским. Суд Ленинского района Самары приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Позже Алонсо снова уехал жить в Сочи. Но и там на него стали жаловаться в полицию.

"Алонсо обещал мне помочь в оформлении земельного участка. Это было еще в начале ноября 2020 года. Я отдал ему за услуги 1000 евро 9 ноября, еще 300 евро 29 ноября. Но время шло, Алонсо не обратился ни в суд, ни в администрацию, ни в Росреестр. А потом вообще исчез", - рассказывал один из заявителей Виталий Зелинский.

А еще чуть позже Алонсо подпал под новое уголовное дело в Самаре. По версии следствия, он продал машину Toyota, которая принадлежала не ему, а другому человеку. Алонсо предъявили обвинение в мошенничестве.

"Автомобиль был не на ходу, мой знакомый Алонсо предложил оказать помощь в ремонте. Стоимость ремонта составила 100 тыс. рублей. Автомобиль, ключи от него, документы и денежные средства на ремонт были переданы Алонсо. В октябре 2018 г. он перестал выходить на связь, а впоследствии на сайте объявлений было обнаружено объявление о продаже этого автомобиля, на что я разрешения Алонсо не давал", - рассказал суду потерпевший.

По совокупности последних приговоров Алонсо назначили три с половиной года колонии строго режима. Недавно он обжаловал этот вердикт в Самарском областном суде.

"Исключить из осуждения Алонсо признак мошенничества "путем злоупотребления доверием". В остальной части приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - постановил облсуд.