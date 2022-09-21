Работник оператора сотовой связи выслушал приговор за продажу детализации звонков

В Самаре суд приговорил к году и шести месяцам ограничения свободы 30-летнего мужчину, который, являясь сотрудником одного из операторов мобильной связи региона, неоднократно продавал третьим лицам детализацию звонков абонентов. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
В пресс-службе ведомства уточняют, что их сотрудниками во взаимодействии со службой безопасности операторов сотовой связи на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение неправомерного доступа к компьютерной информации, содержащейся в базах данных мобильных операторов. И ныне осужденный был установлен в ходе проведения очередных оперативно-розыскных мероприятий.
На основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Самарской области в его отношении по семи задокументированным эпизодам противоправной деятельности возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 272 УК РФ, "Неправомерный доступ к компьютерной информации").
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать