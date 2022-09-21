Работник оператора сотовой связи выслушал приговор за продажу детализации звонков

В Самаре суд приговорил к году и шести месяцам ограничения свободы 30-летнего мужчину, который, являясь сотрудником одного из операторов мобильной связи региона, неоднократно продавал третьим лицам детализацию звонков абонентов. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

В пресс-службе ведомства уточняют, что их сотрудниками во взаимодействии со службой безопасности операторов сотовой связи на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение неправомерного доступа к компьютерной информации, содержащейся в базах данных мобильных операторов. И ныне осужденный был установлен в ходе проведения очередных оперативно-розыскных мероприятий.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Самарской области в его отношении по семи задокументированным эпизодам противоправной деятельности возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 272 УК РФ, "Неправомерный доступ к компьютерной информации").