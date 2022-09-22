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Финансы Экономика и бизнес

Что делать, если вы взяли невыгодный займ в МФО

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отличный вариант — рефинансировать задолженность.

Фото: предоставлено компанией "Ваш инвестор"

Займы в микрофинансовых организациях (МФО) зачастую востребованы в ситуациях, когда деньги нужны неожиданно, и проблема требует срочного решения. Неудивительно, что многие заемщики, оглядываясь назад, обнаруживают, что второпях взяли займ на невыгодных условиях, или понимают, что их не устраивают условия займа или поведение кредитора. В этом случае выходом может стать рефинансирование займа

Что такое рефинансирование займа?

Говоря совсем по-простому, вы берёте новый займ, чтобы закрыть старый, и платите уже новый, но на более выгодных условиях. На первый взгляд, идея "так себе", но на деле это выгодный инструмент для уменьшения долговой нагрузки. Например, в сервисе займов "Ваш инвестор", действует тариф "Честный минус", который позволяет уменьшить процентную ставку по займу на целый 1%.

Когда это выгодно?

Это выгодно всегда, но особенно если вы поторопились и взяли займ под залог автомобиля или ПТС под очень высокий процент. Рефинансирование позволяет уменьшить переплаты, изменить график погашения и продлить срок выплат, а снижение ставки на полный процент безусловно облегчит финансовую нагрузку. Кроме того, в "Ваш инвестор" клиенту предоставляют возможность оформить новый займ не только с пониженной процентной ставкой, но и увеличить его сумму. Это удобно, если вам нужны дополнительные денежные средства, а стоимость вашего автомобиля была занижена.

Как это работает?

Чтобы воспользоваться услугой перезалога в "Ваш инвестор", понадобится копия текущего договора займа или справка и паспорт. Остальную работу сервис займов берет на себя — сотрудники свяжутся с компанией, где у вас уже имеется задолженность и договорятся о способе её погашения. По окончании процедуры вы сможете продолжить выплачивать свой займ с того места, где "остановились", но уже с пониженной процентной ставкой. При этом нужно помнить, что "Ваш инвестор" выдает займы под залог автотранспорта, и воспользоваться услугой рефинансирования в компании могут только владельцы автомобилей (даже если ваш текущий займ — беззалоговый).

Подать заявку на рефинансирование можно на сайте компании vashinvestor.ru или по телефону 8-800-100-1465

Материал подготовлен сервисом займов "Ваш инвестор" (ООО ЦФР ВИ). Свидетельство ЦБ РФ № 1803550008909, ИНН 5407967714. Минимально возможная процентная ставка по тарифу "Честный минус" — 5%.

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