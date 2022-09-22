В Самарской области состоялся финал конкурса профмастерства "Лучший по профессии". НК "Роснефть". Компания проводит ежегодный смотр уже в 17 раз. За звание лучшего борются сотрудники ее предприятий со всей страны. Работники АО "Самаранефтегаз" достойно отстояли честь региона и предприятия, заняв шесть призовых мест в блоке "Нефтегазодобыча". Это лучший результат среди добывающих предприятий.

Конкурс состоит из трех этапов. Сначала нефтедобытчики соревнуются в цеховых подразделениях, затем — на уровне предприятия, в финале — среди дочерних обществ. Они демонстрируют и свое мастерство, и подкованность в теоретической части. Состязаются финалисты в 13 номинациях: оператор по добыче нефти и газа, машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт, оператор товарный, оператор технологических установок, машинист технологических насосов, лаборант химического анализа, трубопроводчик линейный, электромонтер, электрогазосварщик, слесарь по ремонту технологических установок и нефтепромыслового оборудования, технолог и геолог. Борьба за победу среди представителей основных рабочих профессий и инженерных специальностей разворачивается нешуточная, и многие завоевывают ее далеко не с первого раза.

Приехавшие в Самарскую область сотрудники добывающих обществ "Роснефти" должны были показать свои знания как по основной профессии, так и в других областях: в промышленной, пожарной безопасности и охране труда. После тестирования конкурсантов ждало испытание в практической части. От них требовалось безошибочно выполнить одну из рабочих процедур и прокомментировать все свои действия. Эти умения и собственный опыт они демонстрировали на производственных площадках АО "Самаранефтегаз" в городе Отрадный и в Нефтегорском районе.

По результатам пройденных испытаний экспертное жюри распределило призовые места. Самарские нефтедобытчики были удостоены пяти золотых наград и одной бронзовой. Так, лучшим оператором технологических установок был назван Евгений Разин, лаборантом химического анализа — Елена Чепкасова, машинистом технологических насосов — Василий Жаринков, электрогазосварщиком — Максим Тихонов, оператором товарным — Светлана Суетина. Кроме того, работник цеха добычи нефти и газа-6 Николай Погожев занял третье место в номинации "Оператор по добыче нефти и газа".

"В прошлом году я был дублером своего коллеги, подстраховывал, а в этом в финал вышел сам, — рассказал Василий Жаринков. — Готовился к конкурсу серьезно: читал нормативную документацию, изучал ГОСТы, вникал в требования пожарной безопасности и техники безопасности. На деле соревноваться оказалось легче, чем я думал, немного волновался — в моей номинации было 15 финалистов со всей России. Когда меня объявили победителем, испытал, конечно, неописуемые эмоции".

Предприятие гордится своими людьми, а люди — "Самаранефтегазом", ведь здесь они состоялись как профессионалы. Это ценит еще одна победительница конкурса "Лучший по профессии" Светлана Суетина. Если Василий трудится в нефтедобыче около 10 лет, то стаж Светланы составляет уже 21 год, и сегодняшняя награда досталась ей лишь с третьей попытки.

"Сначала я заняла шестое место, потом, в прошлом году, — второе, и вот теперь, наконец-то, — первое! — поделилась она впечатлениями. — У меня такая радость от того, что моя мечта исполнилась, я дошла до конца и выиграла! Я думаю, если уж решила участвовать, надо готовиться. Я читала инструкции, тренировалась. А еще помогла сноровка, все-таки опыт есть, и немаленький. Но мужчин одолеть было сложно, из 20 участников у нас было всего три женщины. На любом этапе — тесты это или практическая часть — ты уже знаешь, допустила ли какие-то ошибки. А если выступила достойно, по своим ощущениям, то и сомнений нет. Что мне дал этот конкурс? Мне нравится чувствовать себя профессионалом в своем деле, мне очень интересно знакомиться с новыми людьми. Со всеми, с кем за эти годы здесь подружились, общаемся, не теряем связь".

Конкурс "Лучший по профессии" является важной частью программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства работников Компании. Конкурс способствует распространению передового опыта работы, внедрению новых технологий, повышению престижа рабочих профессий, культуры производства и уровня промышленной безопасности.