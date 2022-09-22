16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иван Ломаев не сыграет за сборную России Гендиректор ФК "Акрон" прокомментировал ситуацию со строительством нового стадиона в Тольятти Гол Владислава Шитова помог молодежной сборной России обыграть Белоруссию "Крылья Советов" уступили "Ростову" Игорь Осинькин прокомментировал вызов в сборную России четырех игроков "Крыльев Советов"

Футбол Спорт

Гендиректор ФК "Акрон" прокомментировал ситуацию со строительством нового стадиона в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 113
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов прокомментировал Metaratings.ru ситуацию со строительством нового 15-тысячного стадиона в Тольятти, которое было анонсировано в конце 2021 году.

"Сильно изменились обстановка, конъюнктура со стоимостью материалов. Это вопрос в первую очередь расходов и целесообразности именно сейчас. Вопрос с землей под постройку был решен в конце 2021 года. Дальнейшие события поставили проект на паузу, но никто не говорит, что мы окончательно забыли о стадионе, - мы не отказываемся от реализации данного проекта, стадион клубу и городу нужен", - заявил собеседник издания.

По его словам, на строительство стадиона на 10-15 тыс. зрителей потребуется три-четыре года, в зависимости от того, считать ли время на проектирование. А вот играть на существующем тольяттинском стадионе "Торпедо" "Акрону" нельзя, так как он не соответствует требованиям Первой лиги.

"В разумные сроки за разумные деньги косметический ремонт там не поможет. Наверное, легче или сопоставимо по затратам построить новый стадион. Тренироваться на "Торпедо" можно - мы это делали, когда у нас была выездная серия на натуральных полях, но не более того", - уточнил Алексей Власов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2