Гендиректор ФК "Акрон" прокомментировал ситуацию со строительством нового стадиона в Тольятти

Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов прокомментировал Metaratings.ru ситуацию со строительством нового 15-тысячного стадиона в Тольятти, которое было анонсировано в конце 2021 году.

"Сильно изменились обстановка, конъюнктура со стоимостью материалов. Это вопрос в первую очередь расходов и целесообразности именно сейчас. Вопрос с землей под постройку был решен в конце 2021 года. Дальнейшие события поставили проект на паузу, но никто не говорит, что мы окончательно забыли о стадионе, - мы не отказываемся от реализации данного проекта, стадион клубу и городу нужен", - заявил собеседник издания.



По его словам, на строительство стадиона на 10-15 тыс. зрителей потребуется три-четыре года, в зависимости от того, считать ли время на проектирование. А вот играть на существующем тольяттинском стадионе "Торпедо" "Акрону" нельзя, так как он не соответствует требованиям Первой лиги.

"В разумные сроки за разумные деньги косметический ремонт там не поможет. Наверное, легче или сопоставимо по затратам построить новый стадион. Тренироваться на "Торпедо" можно - мы это делали, когда у нас была выездная серия на натуральных полях, но не более того", - уточнил Алексей Власов.