Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев не сыграет за сборную России с командой "Киргизии", сообщает Российский футбольный союз.

"Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырех вратарей, поэтому было решено оставить в России Ломаева, - комментирует это решение тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. - Очень доволен его работой и отношением к делу. Мы его вызвали, чтобы познакомиться поближе в тренировочном процессе, немало времени провели в теоретическом зале за просмотром его игр. Надеюсь, что Иван будет и дальше прогрессировать".

Еще три футболиста "Крыльев" Максим Глушенков, Александр Коваленко и Роман Ежов в составе сборной России отправились в Бишкек.