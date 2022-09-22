Что мешает развитию молочного животноводства региона

В первом полугодии произошло снижение поголовья коров в хозяйствах региона на 6%. Увеличение продуктивности оставшихся буренок ситуацию не спасло. К тому же в личных подсобных хозяйствах надои снизились на 3,8%. В результате заметно уменьшилось валовое производство молока. Сможет ли отрасль справиться с наметившимся негативным трендом? Этот вопрос мы адресовали председателю Самарского молочного союза Николаю Сомову, одному из ведущих экспертов молочного животноводства региона.

Итоги первого полугодия в молочной отрасли, мягко говоря, неутешительны. Небольшой рост наблюдается лишь в крестьянско-фермерских хозяйствах. Но и они не добавляют оптимизма, поскольку достоверно посчитать молоко, надоенное в ЛПХ и КФХ, весьма затруднительно. Государство стимулирует граждан к занятию сельским хозяйством, поддерживает развитие фермерства, направляя на эти цели немалые средства. Но все же основными производителями большого молока были и остаются крупные организации, которые ведут должный учет поголовья, надоев, приплода и предоставляют соответствующую отчетность в район, в министерство, в надзорные органы. От того, как идут дела на таких фермах, зависит состояние отрасли.

Именно сейчас, как нам представляется, самое подходящее время для трезвого анализа ситуации, который мы решили провести вместе со специалистом, знающим все слабые места и точки роста молочного животноводства. Вернуть региональное животноводство на траекторию развития поможет разработка действенных мер, направленных на изменение ситуации.

- Николай Леонидович, так в чем же дело? Вроде бы и государство поддерживает фермеров, и климат у нас для развития молочной отрасли вполне подходящий, а молока не прибавляется…

- Климат Самарской области благоприятнее, чем во многих других регионах. В Татарстане, например, не вызревает кукуруза - основа кормовой базы, но это не мешает молочному животноводству республики оставаться стержнем агропромышленного комплекса. Ряд успешных молочных проектов имеется в Саратовской и Оренбургской областях. По сравнению с этими регионами Самарская область находится в прекрасных условиях. В любом районе губернии есть возможность заниматься животноводством. Разной будет себестоимость продукции, но если к организации кормовой базы подойти грамотно и применять наилучшие практики, животноводство будет экономически выгодным.

- Может быть, дело в технологической отсталости отрасли?

- Современное животноводство по оснащенности выше многих других, считающихся престижными отраслями экономики. Трактора и комбайны - с автоматическими системами вождения, беспилотники для мониторинга полей и внесения удобрений, точное земледелие. Это - на полях. А на фермах - роботы для кормления и доения, автоматизированное управление и учет животных, контроль физиологического состояния и здоровья, трансплантация эмбрионов, управление полом и качеством потомства. И это еще не все инновации, которые широко применяют самарские животноводы. При самообеспеченности региона молоком всего наполовину перспективы развития молочного животноводства гарантированы доктриной продовольственной безопасности страны и губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, который обозначил животноводство приоритетным направлением развития АПК.

- Тогда, может быть, дело в кадрах, в отсутствии необходимых компетенций?

- Дефицит кадров - проблема, присущая всей экономике региона. Однако высокопрофессиональный управленческий состав и квалифицированные специалисты есть. Об этом можно судить по продуктивности коров. Многие хозяйства, например, СХП "Ольгинское", АО "Нива", "Клондайк", "Дружба", "РАДНА", "Купинское" и другие работают на уровне лучших показателей отрасли. Современный специалист в животноводстве свободно владеет компьютером и смартфоном, которые насыщены программными электронными продуктами для повышения эффективности работы.

Другое дело - напряженность труда. Животноводы работают без выходных, в круглосуточном режиме. Трудозатраты в восемь раз выше, чем в растениеводстве. В этом году посевную пришлось совмещать с заготовкой сенажа, с защитой растений, уборку зерновых - с заготовкой силоса, севом озимых. При этом в крупных хозяйствах объем перевозок колоссален: навоз - в поля, сенаж, силос, зерно, солому, сено - на ферму... В "РАДНЕ", например, это около 110 тысяч тонн за сезон. Работа в животноводстве - настоящий трудовой подвиг. К счастью, еще есть добрые люди. Я вам так скажу: на земле работают люди с большим чувством ответственности за благополучие земляков и безопасность страны.

- Так что же, на ваш взгляд, мешает развитию животноводства?

- Животноводство, выражаясь современным языком, находится в токсичной среде. У нас выявляются случаи опасных заболеваний бруцеллезом, нодулярным дерматитом, в соседнем Казахстане отмечались ящур и даже сибирская язва. Самарская область как соседний регион объявлена неблагополучной с обязательной вакцинацией, которая негативно влияет на животных. Мы теперь не можем продавать свою продукцию (молоко, мясо, скот) в другие регионы с благополучным статусом. Такая потеря рынка критична для племенного дела.

Кормовую базу создавать крайне сложно. Для получения стабильных урожаев кормовых культур требуется орошение. Это дорого - без кредита не обойтись. А банки, как известно, животноводов не кредитуют, коров и фермы как достойные залоги не рассматривают. Для организации кормового севооборота на богаре требуется серьезная научно-практическая работа, а должной поддержки практически нет. Растут цены на аренду пахотных земель. К тому же если земля в аренде, глава района стремится максимизировать плату, может и на аукцион выставить. Но и право собственности ничего не гарантирует. Если нефтяники проявят какой-либо интерес - жди беды, могут в два счета согнать с полей, и никто не поможет.

Всем этим трудностям можно было бы противопоставить прибыль, но ее в животноводстве нет. В Самарской области действует широкий спектр мер поддержки, но их хватает только на покрытие текущих расходов. Без господдержки рентабельность отрицательная, в лучшем случае нулевая. Для развития отрасли требуется специальная программа. Это понимают и ждут члены Самарского молочного союза - животноводы: руководители крупных хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, переработчики, поставщики оборудования, сервисные организации. Мы точно знаем, как решить накопившиеся проблемы и увеличить производство молока. Для того и объединяемся.