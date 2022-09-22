В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

Кошкинский районный суд Самарской области прекратил уголовное дело Николая Ц., обвиняемого в жестоком обращении с животным, повлекшем гибель, в присутствии малолетнего (п. "б" ч. 2 ст. 245 УК РФ). Об этом сообщили в суде.
Ранее пьяный мужчина увидел у своих ног беспородного котенка по кличке "Нептун" и решил расправиться с ним. На глазах двух малолетних девочек садист не менее двух раз ударил животное палкой по голове. Котенок кричал, а потом погиб. Судебно-ветеринарная экспертиза показала, что смерть животного наступила от паралича центральной нервной системы, вызванного травматическим шоком вследствие обширной травмы головы.
В отношении Николая Ц. возбудили уголовное дело, потом он предстал перед Кошкинским районным судом.
Как указано в судебном постановлении, потерпевшая и законные представители несовершеннолетних попросили суд прекратить уголовное дело, так как они примирились с подсудимым, а причиненный ущерб он возместил.
В итоге суд учел данные о личности Николая Ц., в том числе, что он не судим, впервые совершил преступление средней тяжести, характеризуются удовлетворительно, и освободил его от уголовной ответственности.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.