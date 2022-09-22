В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

Кошкинский районный суд Самарской области прекратил уголовное дело Николая Ц., обвиняемого в жестоком обращении с животным, повлекшем гибель, в присутствии малолетнего (п. "б" ч. 2 ст. 245 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Ранее пьяный мужчина увидел у своих ног беспородного котенка по кличке "Нептун" и решил расправиться с ним. На глазах двух малолетних девочек садист не менее двух раз ударил животное палкой по голове. Котенок кричал, а потом погиб. Судебно-ветеринарная экспертиза показала, что смерть животного наступила от паралича центральной нервной системы, вызванного травматическим шоком вследствие обширной травмы головы.

В отношении Николая Ц. возбудили уголовное дело, потом он предстал перед Кошкинским районным судом.

Как указано в судебном постановлении, потерпевшая и законные представители несовершеннолетних попросили суд прекратить уголовное дело, так как они примирились с подсудимым, а причиненный ущерб он возместил.

В итоге суд учел данные о личности Николая Ц., в том числе, что он не судим, впервые совершил преступление средней тяжести, характеризуются удовлетворительно, и освободил его от уголовной ответственности.