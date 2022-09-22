Двоих адвокатов осудили в Самаре за мошенничество

В Самаре вынесли приговор двоим адвокатам, которых признали виновными в покушении на крупное мошенничество. Также одному из двоих вменяли сопротивление сотрудникам полиции. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2014–2015 гг. адвокаты заключали договоры цессии с недостоверными сведениями о праве требования. После этого, обратившись в суд, они пытались похитить 25 млн руб., принадлежащих ООО "Риелт-сервис".

Суд назначил одному из обвиняемых четыре года, а другому четыре года и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.