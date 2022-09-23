На площади Славы пройдет тематический концерт "Своих не бросаем"

23 сентября в Самаре на площади Славы с 15:00 до 16:30 пройдет патриотическая общественная акция — тематический концерт "Своих не бросаем". Его участники, жители Самарской области, выразят солидарность в знак проведения с 23 по 27 сентября референдума на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей о присоединении к России.

Самарцы соберутся вместе для того, чтобы выразить единение, продемонстрировать сплоченность, уверенность в своей стране и Президенте, гордость за российских военных, радость за "возвращение домой" жителей регионов, в которых пройдут референдумы. Только сплоченность народа позволяла российскому государству выстоять в самые сложные времена, так и сегодня — только единство поможет нашей стране сохраниться и двигаться вперед.

Жители Самарской области вместе со всей Россией поддержат людей, которые хотят реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями.

На площади Славы будут организованы интерактивные площадки, где можно будет записать видео в поддержку российских военнослужащих, волонтеров и жителей Донбасса, а также площадки для сбора гуманитарной помощи.

В мероприятии примут участие политические и общественные деятели, артисты и творческие коллективы, волонтеры. "Своих не бросаем!" — такие слова говорят они в поддержку людей, которые борются за мир на своей Родине, за право стать частью великой России. — В Гимне нашей страны звучат строки "братских народов союз вековой" — это звучит гордо, это то, что нас объединяет! Наша страна столетиями строилась как общий и родной дом для людей множества национальностей и вероисповеданий".

Символично, что в эти дни, а именно 21 сентября, отмечается День воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году. Куликовская битва — важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу Российского государства. Битва на Куликовом поле послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды.

"И за свое Отечество, за свою Родину, которая у нас одна, за нашу свободу, независимость и суверенитет, за нашу культуру и традиции мы будем бороться, будем их отстаивать и защищать во имя наших предков и наших потомков, ради России, ее великой истории и великого будущего", — отметил накануне Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в Великом Новгороде, посвященном 1160-летию зарождения российской государственности.

Стоит отметить, что к поистине эпохальным событиям, которые знаменуют собой официальное возвращение русских земель Новороссии в состав российского государства, Самарская область начала готовиться еще несколько месяцев назад, когда по инициативе губернатора Дмитрия Азарова наш регион одним из первых взял шефство над городом Снежное в Донецкой Народной Республике. Сегодня там уже работают самарские врачи, строители; отправляются гуманитарные грузы, ведутся работы по восстановлению домов, школ, коммуникаций, заново прокладываются дороги. Добровольцы из нашего региона выполняют важную, ответственную и благородную миссию, помогая жителям Донбасса. Самарцы выполняют задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, проявляя героизм и мужество.

Восемь лет наши донбасские братья и сестры под натиском неонацизма стремились к независимости, демонстрируя несгибаемость, волю и силу русского духа. Жители Самарской области на примере такой великой борьбы за свои ценности и правду, образца массового героизма и стойкости объединяются для выражения своей позиции — только общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу. "Мы искренне верим, что это историческое событие сегодняшних дней также станет гарантом мира, процветания и дальнейшего развития нашей великой России!" — уверены участники тематического концерта.