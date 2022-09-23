Экспертно-судейская комиссия РФС отклонила обращение "Крыльев" по ключевым эпизодам матча с "Ростовом"

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза поддержала все решения арбитра Павла Кукуяна в матче "Ростов" - "Крылья Советов" (2:1), который состоялся 17 сентября. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

"Крылья Советов" обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с взятием ворот самарцев на 1-й минуте матча и отменой взятия ворот "Ростова" на 72-й минуте матча.

Однако экспертно-судейская комиссия единогласно решила, что судья правильно засчитал взятие ворот так, как в момент передачи забивший гол Хорен Байрамян не был в положении вне игры.

По отмененному голу "Крыльев" комиссия указала, что забивший его Роман Евгеньев перед ударом по мячу толкнул рукой в спину игрока "Ростова" Александра Сильянова, помешав ему играть в мяч.

"По этой причине большинство членов комиссии считают, что у судьи были основания трактовать действия нападающего как нарушение правил игры, учитывая его позицию и мгновенную реакцию на действия нападающего", - сообщает РФС