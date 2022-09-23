В Самарской области пройдут спектакли Донецкого музыкально-драматического театра им. М.М.Бровуна

26 сентября в 18:30 на сцене театра "СамАрт" (ул. Льва Толстого, 109, вход со стороны ул. Бр. Коростелевых) и 27 сентября в 18:30 на сцене Дворца культуры г. Новокуйбышевск (площадь Ленина) пройдет показ спектакля Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна "Я Zнаю праVду".

Работа над постановкой началась еще в 2018 г., спустя четыре года от начала военных действий на Донбассе. Тогда еще верили, что кровопролитные события близятся к завершению, однако премьеру пришлось перенести.

В основе спектакля — материалы книги "Война в Донбассе: народная летопись", изданной в июле 2017 года. В ней описаны воспоминания тех, кто пережил события на фоне боевых действий 2014–2017 гг., в том числе истории жителей освобождённых населённых пунктов, начиная с момента проведения спецоперации.

Муздрама переводит личные трагедии в форму литературного материала, оставив при этом без прикрас эмоции и чувства, невосполнимую боль утрат и незаживающих ран. Главные герои спектакля и повествователи — реальные люди, жители Республики, представители самых разных профессий: медики, водители, журналисты, учителя, воспитатели детских садов и др. Трагедия коснулась каждого. Лишенные самого необходимого — воды и пищи, тепла и крыши над головой, связи с близкими, — мирные жители отстаивают право жить на родной земле, не покидают свои дома и всеми силами поддерживают друг друга. События показаны глазами детей и стариков, матерей и случайных очевидцев. Многие из тех, чьи истории вошли в постановку, не дожили до наших дней. Спектакль МДТ — настоящая история, не искаженная мнениями и оценками, не приукрашенная автором. Путь в восемь долгих лет — от "майдана" и начала АТО, до начала спецоперации. О символах и характере Донецка, о людях, непокоренных и уставших от притеснений и несправедливости. О тех, кто, возможно, в последний раз молился за Победу.

Режиссер-постановщик спектакля — заслуженная артистка Украины, актриса драмы МДТ имени М. М. Бровуна Алла Ульянова, композитор — заслуженный работник культуры ДНР Михаил Хохлов. Также в спектакле используется композиция русского исполнителя и композитора Олега Шаумарова "Аллея ангелов". Роли в спектакле исполняют артисты МДТ имени М. М. Бровуна: народный артист ДНР, заслуженный артист Украины Владимир Швец, заслуженная артистка Украины Алла Ульянова, заслуженная артистка ДНР Мария Марченко, артисты Елена Перелыгина, Павел Бодров, Мария Молодова, Дмитрий Федоров, Евгений Попов.

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна уже отыграл премьерные показы совместного с Министерством культуры ДНР проекта "Я Zнаю праVду" в Московском театре Олега Табакова, Государственном Нижегородском театре юного зрителя, Академическом русском театре драмы имени Георгия Константинова (Йошкар-Ола).

Директор театра "СамАрт" Сергей Соколов: "Мы сердечно приветствуем наших уважаемых коллег — талантливый коллектив Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна на нашей прекрасной самарской земле. Впервые этот коллектив сможет увидеть и услышать дыхание великой русской реки Волги. Зрители, театралы ждут этой встречи, и коллектив театра "СамАрт" сделает все возможное, чтобы она стала теплой и интересной".