Житель Самарской области получил восемь лет колонии за убийство 94-летней женщины

В Самарской области суд вынес приговор 59-летнему жителю Кошкинского района, которого признали виновным в убийстве, проникновении в жилище и краже. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В ночь с 31 декабря по 1 января 2022 г. пьяный мужчина пришел к дому 94-летней женщины, разбил локтем окно в сенях и проник вовнутрь. Здесь взломщик избил хозяйку дома и задушил найденной в комнате тряпкой. Потерпевшая скончалась на месте. Мужчина нашел деньги убитой и забрал их.

Во время следствия обвиняемый рассказал, что живет с братом, оба они не работают и выпивают. Похищенные деньги убийца потратил на выпивку и возврат долгов.

Суд приговорил сельчанина к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.