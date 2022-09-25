Самарца осудили за использование поддельных водительских прав

В Самаре 22-летнего молодого человека осудили за использование поддельного документа. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В мае парня, ехавшего на ВАЗ-2109 остановили на ул. Георгия Димитрова для проверки документов. Автомобилист предъявил водительское удостоверение, которое оказалось поддельным.

Задержанный признался, что приобрел поддельное водительское удостоверение категорий "В, В1, M". При этом он никогда не проходил специального обучения и не сдавал экзамен.

Кировский районный суд Самары назначил водителю четыре месяца ограничения свободы.