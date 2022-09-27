В Самаре обсуждают появление небоскребов у БЦ "ЗИМ" с отклонениями по парковкам

Администрация Самары объявила общественные обсуждения по отклонениям от предельных параметров разрешенного строительства на участке рядом с бизнес-центром "ЗИМ" на ул. Ново-Садовой.

На территории площадью 7,9 тыс. кв. м предполагается строительство зданий высотой до 99,99 м с количеством парковочных мест 0,7 на квартиру. Обсуждения проходят до 15 октября.

Ранее для двух участков, входящих в заявленную площадь, сменили зонирование с зоны Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения).

Как сообщалось в СМИ, эти участки принадлежат ООО Специализированный застройщик "Центр бизнеса" "Паритет", в совладельцах которой находится бизнесмен Владимир Аветисян. Согласно информации ИАС Seldon.Basis, компания основана в 2008 г. с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Прошлый год "Паритет" закончил без выручки и чистой прибылью 34 тыс. рублей. Управляет организацией ООО "Альянс-Менеджмент"