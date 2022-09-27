Самарских бизнесменов приглашают поучаствовать в создании сети мониторинга воздуха

АНО "Аиралаб Рус", известная в Самарской области созданием независимой гражданской сети мониторинга воздуха, обращается к представителям бизнеса области и города Самары с целью масштабирования проекта.
Специалисты АНО "Аиралаб Рус" предлагают предприятиям промышленной зоны Самары стать партнерами проекта, разместив у себя на территории датчики по контролю состояния воздуха. Это позволит повысить прозрачность промышленных зон города в рамках экологического мониторинга.
Что получает предприятие, бесплатно разместившее датчики на своей территории:
- логотип компании, нанесенный на карту независимой сети ;
- участие в проекте, где основой становятся социальная ответственность бизнеса и забота об окружающей среде;
- реальная помощь в выявлении скрытых источников загрязнения воздуха. Вы сможете помочь в решении очень важной проблемы для города;
- упоминание в релизах проекта.
"Для нас важно на данном этапе качественно масштабировать сеть датчиков, особенно в промзоне, - говорит исполнительный директор АНО "Аиралаб Рус" Иван Петров. - Крайне важно пройти путь от гипотезы до подтверждения того, что часть загрязнений воздуха - это следствие скрытого ведения бизнеса по утилизации отходов и работы вредных производств в черте города".
Также Иван Петров отметил, что помощь ряда тольяттинских компаний, оказавших реальную поддержку на старте проекта, стала именно тем драйвером, который позволил не только сформировать сеть, но и расширить ее в кратчайшие сроки. Сейчас сеть насчитывает несколько десятков датчиков, расположенных в Тольятти, Самаре и ряде других городов России.
Сейчас сеть насчитывает несколько десятков приборов учета. В проекте участвуют ГК "Эковоз", ГК "АТС", технопарк "Жигулевская долина".
Технические условия для размещения датчиков по контролю за состоянием воздуха - наличие питания 220V, прямой доступ к сети (не через прокси). Датчик потребляет не более 1 Вт/час, не влияет на здоровье и не вмешивается в работу локальной сети.