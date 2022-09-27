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Военком Самарской области: "Никаких ограничений по перемещению по РФ для граждан нет"

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин рассказал samara.kp.ru о перемещении граждан по стране и выезде за границу в период мобилизации.

"Выезд за пределы Российской Федерации ограничен для граждан мужского пола до 35 лет. Списки высланы на пункты пропуска. Граждан, которые под эту категорию попадают, выпускать не будут. Если же гражданин младше 35 лет, но он не подлежит мобилизации, он может прийти в военный комиссариат и получить справку установленного образца. Она бессрочная. С ней он может уехать за границу", — пояснил военком.

В то же время он уточнил, что никаких ограничений по перемещению внутри РФ для граждан нет. Единственное, нужно соблюдать законодательство: сниматься с воинского учета и вставать на учет на новом месте.

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