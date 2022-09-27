"За меньшее не хочет "возякаться": директора профучилища осудили за взятку

Самарский областной суд вынес решение по уголовному делу бывшего директора профучилища с. Домашка Сергея Янюкина. Его обвиняли во взяточничестве.
По версии следствия, все началось с заключения договора между профучилищем и ООО "Промтепломонтаж". Фирма выиграла аукцион на капремонт учреждения. Директор фирмы приехал в училище и познакомился с Янюкиным. Все работы согласовывали с директором профучилища.
"Также Янюкин заставлял делать работы, не учтенные в смете, и переделывать работы, если не понравился цвет стен или фактура штукатурки, как было в кабинете директора. Прораб еще до середины ноября говорил, что Янюкин, наверное, "чего-то хочет", потому что постоянно придирается к качеству работ. В какой-то момент Янюкин в разговоре сказал фразу, смысл которой был "я же должен что-то поиметь с этого контракта". Из слов Янюкина и общего контекста разговора следовало, что речь идет именно о деньгах", - рассказывал в суде представитель фирмы.
Позже прораб сказал руководителю фирмы, что Янюкин хочет получить 150 тыс. руб. за то, чтобы он "не придирался". Тогда директор фирмы решил встретиться с Янюкиным сам и записать разговор на диктофон.
"В машине я спросил Янюкина про деньги и можно ли уменьшить сумму, а тот ответил, что нет смысла меньше чем за 150 тысяч рублей "возякаться", - вспоминал представитель фирмы.
На следующей встрече Янюкин уже написал на листке бумаги цифру 200. В итоге Янюкин подписал акт выполненных работ, но, по словам подрядчиков, "не давал житья". Передачу первой части суммы Янюкину подрядчик записал на диктофон. А вторую часть передавал уже под контролем полицейских - купюры были мечеными.
В итоге за получение взятки Янюкина приговорили к трем годам колонии строгого режима. Мужчина обжаловал это решение. Недавно облсуд смягчил ему наказание до двух лет и 10 месяцев колонии строгого режима.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.