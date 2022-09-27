"За меньшее не хочет "возякаться": директора профучилища осудили за взятку

Самарский областной суд вынес решение по уголовному делу бывшего директора профучилища с. Домашка Сергея Янюкина. Его обвиняли во взяточничестве.

По версии следствия, все началось с заключения договора между профучилищем и ООО "Промтепломонтаж". Фирма выиграла аукцион на капремонт учреждения. Директор фирмы приехал в училище и познакомился с Янюкиным. Все работы согласовывали с директором профучилища.

"Также Янюкин заставлял делать работы, не учтенные в смете, и переделывать работы, если не понравился цвет стен или фактура штукатурки, как было в кабинете директора. Прораб еще до середины ноября говорил, что Янюкин, наверное, "чего-то хочет", потому что постоянно придирается к качеству работ. В какой-то момент Янюкин в разговоре сказал фразу, смысл которой был "я же должен что-то поиметь с этого контракта". Из слов Янюкина и общего контекста разговора следовало, что речь идет именно о деньгах", - рассказывал в суде представитель фирмы.

Позже прораб сказал руководителю фирмы, что Янюкин хочет получить 150 тыс. руб. за то, чтобы он "не придирался". Тогда директор фирмы решил встретиться с Янюкиным сам и записать разговор на диктофон.

"В машине я спросил Янюкина про деньги и можно ли уменьшить сумму, а тот ответил, что нет смысла меньше чем за 150 тысяч рублей "возякаться", - вспоминал представитель фирмы.

На следующей встрече Янюкин уже написал на листке бумаги цифру 200. В итоге Янюкин подписал акт выполненных работ, но, по словам подрядчиков, "не давал житья". Передачу первой части суммы Янюкину подрядчик записал на диктофон. А вторую часть передавал уже под контролем полицейских - купюры были мечеными.

В итоге за получение взятки Янюкина приговорили к трем годам колонии строгого режима. Мужчина обжаловал это решение. Недавно облсуд смягчил ему наказание до двух лет и 10 месяцев колонии строгого режима.