"Т Плюс" поделилась "Историей успеха" с будущими энергетиками

Студенты Поволжского строительно-энергетического колледжа (ПСЭК) встретились с техническим директором — главным инженером Самарской ГРЭС (ПАО "Т Плюс") Виктором Яшиным. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции "Истории успеха".

В свое время Виктор Валериевич также закончил энергоколледж, после чего начал работать на Безымянской ТЭЦ машинистом питательных насосов. Благодаря добросовестному труду, постоянному обучению у опытных наставников Виктор Яшин дослужился до руководителя Самарской ГРЭС. В ходе встречи руководство и студенты учебного заведения получили возможность пообщаться с почетным гостем в неформальной обстановке и узнать о работе на электростанции и новых тенденциях "большой энергетики".

"Энергокомпания работает в тесном взаимодействии со всеми профильными учебными заведениями региона, в том числе и с ПСЭК. Многие ребята проходят практику на предприятиях "Т Плюс", мы хорошо знаем их возможности и, при открытии вакансий, приглашаем на работу", — отметил Виктор Яшин.

Все участники лекции получили дополнительную мотивацию, вдохновившись историей успеха руководителя Самарской ГРЭС.