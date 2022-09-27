"Т Плюс" поделилась "Историей успеха" с будущими энергетиками

Студенты Поволжского строительно-энергетического колледжа (ПСЭК) встретились с техническим директором — главным инженером Самарской ГРЭС (ПАО "Т Плюс") Виктором Яшиным. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции "Истории успеха".
В свое время Виктор Валериевич также закончил энергоколледж, после чего начал работать на Безымянской ТЭЦ машинистом питательных насосов. Благодаря добросовестному труду, постоянному обучению у опытных наставников Виктор Яшин дослужился до руководителя Самарской ГРЭС. В ходе встречи руководство и студенты учебного заведения получили возможность пообщаться с почетным гостем в неформальной обстановке и узнать о работе на электростанции и новых тенденциях "большой энергетики".
"Энергокомпания работает в тесном взаимодействии со всеми профильными учебными заведениями региона, в том числе и с ПСЭК. Многие ребята проходят практику на предприятиях "Т Плюс", мы хорошо знаем их возможности и, при открытии вакансий, приглашаем на работу", — отметил Виктор Яшин.
Все участники лекции получили дополнительную мотивацию, вдохновившись историей успеха руководителя Самарской ГРЭС.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа