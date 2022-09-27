16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Депутаты губернской думы возьмут под контроль чистоту берегов Сухой Самарки Александр Живайкин: Поволжская агропромышленная выставка демонстрирует мощь аграриев нашего региона В Самарской области попрошаек предлагают штрафовать на суммы от 1 тыс. до 5 тыс. рублей В Самарской области появятся две новые награды Подпавшим под строительство метро самарцам добавят денег на покупку нового жилья

Законотворчество Власть и политика

Депутаты губернской думы возьмут под контроль чистоту берегов Сухой Самарки

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 27 сентября, депутаты Самарской губернской думы, члены комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды выехали с проверкой в Куйбышевский район Самары и выяснили на месте, как обстоят дела с загрязнением берега протоки Сухая Самарка в границах ул. Белорусской.

Фото: samgd.ru

В выездном мероприятии приняли участие заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев, заместитель председателя парламентского комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Вячеслав Дормидонтов, заместитель председателя парламентского комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Роман Балтер.

Вместе с ними вдоль берега на пассажирском судне прошли представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, администрации Куйбышевского района Самары, ГУ МЧС России по Самарской области, межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Проверка на месте была организована после многочисленных жалоб жителей района, которые пишут депутатам губернской думы о загрязнении береговой линии протоки Сухая Самарка и нарушении экологии.

"Сегодня мы приехали, чтобы лично оценить масштаб бедствия. Люди жалуются, что берег регулярно засыпается асфальтом - а это бетон и нефтешламы. Экологически вредные вещества попадают в реку, в ней становится невозможным купание. Мало того, ниже по течению находится водозабор, из которого вода поступает в дома самарцев. Вместе с нами на объект сегодня выехали представители и  природоохранной прокуратуры, и Роспотребнадзора, и руководства внутригородского района. По итогам этого мероприятия мы сформируем рабочую группу при нашем комитете по ЖКХ, на которой будем принимать решения по регулированию данного вопроса", - рассказал Александр Милеев.

Также в ходе выезда депутаты проконтролировали исполнение постановления Самарской губернской думы о запрете движения маломерных судов по реке Татьянка и закрытии незаконных лодочных стоянок. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Сергей Платонов 20 июня 2018 19:28 Самарская губдума обсуждает инициативу, которая гарантирует право детям из одной семьи учиться в одной школе

Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2