Депутаты губернской думы возьмут под контроль чистоту берегов Сухой Самарки

Во вторник, 27 сентября, депутаты Самарской губернской думы, члены комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды выехали с проверкой в Куйбышевский район Самары и выяснили на месте, как обстоят дела с загрязнением берега протоки Сухая Самарка в границах ул. Белорусской.

В выездном мероприятии приняли участие заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев, заместитель председателя парламентского комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Вячеслав Дормидонтов, заместитель председателя парламентского комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Роман Балтер.

Вместе с ними вдоль берега на пассажирском судне прошли представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, администрации Куйбышевского района Самары, ГУ МЧС России по Самарской области, межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Проверка на месте была организована после многочисленных жалоб жителей района, которые пишут депутатам губернской думы о загрязнении береговой линии протоки Сухая Самарка и нарушении экологии.

"Сегодня мы приехали, чтобы лично оценить масштаб бедствия. Люди жалуются, что берег регулярно засыпается асфальтом - а это бетон и нефтешламы. Экологически вредные вещества попадают в реку, в ней становится невозможным купание. Мало того, ниже по течению находится водозабор, из которого вода поступает в дома самарцев. Вместе с нами на объект сегодня выехали представители и природоохранной прокуратуры, и Роспотребнадзора, и руководства внутригородского района. По итогам этого мероприятия мы сформируем рабочую группу при нашем комитете по ЖКХ, на которой будем принимать решения по регулированию данного вопроса", - рассказал Александр Милеев.

Также в ходе выезда депутаты проконтролировали исполнение постановления Самарской губернской думы о запрете движения маломерных судов по реке Татьянка и закрытии незаконных лодочных стоянок.