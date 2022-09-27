Депутаты губернской думы возьмут под контроль чистоту берегов Сухой Самарки

Во вторник, 27 сентября, депутаты Самарской губернской думы, члены комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды выехали с проверкой в Куйбышевский район Самары и выяснили на месте, как обстоят дела с загрязнением берега протоки Сухая Самарка в границах ул. Белорусской.
В выездном мероприятии приняли участие заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев, заместитель председателя парламентского комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Вячеслав Дормидонтов, заместитель председателя парламентского комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Роман Балтер.
Вместе с ними вдоль берега на пассажирском судне прошли представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, администрации Куйбышевского района Самары, ГУ МЧС России по Самарской области, межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Проверка на месте была организована после многочисленных жалоб жителей района, которые пишут депутатам губернской думы о загрязнении береговой линии протоки Сухая Самарка и нарушении экологии.
"Сегодня мы приехали, чтобы лично оценить масштаб бедствия. Люди жалуются, что берег регулярно засыпается асфальтом - а это бетон и нефтешламы. Экологически вредные вещества попадают в реку, в ней становится невозможным купание. Мало того, ниже по течению находится водозабор, из которого вода поступает в дома самарцев. Вместе с нами на объект сегодня выехали представители и природоохранной прокуратуры, и Роспотребнадзора, и руководства внутригородского района. По итогам этого мероприятия мы сформируем рабочую группу при нашем комитете по ЖКХ, на которой будем принимать решения по регулированию данного вопроса", - рассказал Александр Милеев.
Также в ходе выезда депутаты проконтролировали исполнение постановления Самарской губернской думы о запрете движения маломерных судов по реке Татьянка и закрытии незаконных лодочных стоянок.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.