Андрей Турчак высоко оценил вклад Самарской области в восстановление Снежного

Во вторник, 27 сентября, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным побывал в городе Снежное, где осмотрел один из участков, где проходит голосование жителей Донбасса за вступление территорий ДНР в состав России.

"Референдум состоялся, несмотря на обстрелы и попытки запугать людей. Голосование прошло свободно и открыто, вопреки безуспешным усилиям киевского режима его сорвать. Явка говорит сама за себя. Люди сами шли на участки, сами делали свой выбор. Все это время и я, и многие наши коллеги, и международные наблюдатели были на участках, видели все своими глазами. Очереди за бюллетенями. Радость и надежду людей, для которых этот референдум стал долгожданным праздником. Итоги референдума всем очевидны, их легитимность не вызывает сомнений. Миллионы жителей Донбасса и освобожденных территорий сделали свой выбор. Дело за малым: признать их волеизъявление и оформить юридически то, что уже давно случилось по факту. Все встало на свои места. Мы не на чужой, а на своей земле. Мы сдержали свое слово, мы не бросили своих. Россия здесь навсегда", — подчеркнул Андрей Турчак.

Во время посещения Снежного вице-спикер верхней палаты парламента оценил ход восстановления городской инфраструктуры. Напомним, Самарская область стала первым регионом России, который заключил соглашение о взаимодействии с территорией Донбасса. Регион оказывает городу содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы.

Рабочая группа от Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым неоднократно выезжала в Снежное, чтобы форсировать проведение работ по различным отраслям, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении городского хозяйства.

Ведутся работы по восстановлению социальных объектов: школ, детских садов, больниц и поликлиник, ремонт коммунальной инфраструктуры. Сегодня самарские специалисты, выразившие готовность и желание помочь братской республике, ведут активные работы совместно с представителями городской администрации, учреждениями и предприятиями, местными жителями. Уже завершены работы по 40 объектам, восстановление еще 80 — это учреждения социальной сферы, ЖКХ, дороги и жилые дома — продолжается.

Андрей Турчак в телефонном разговоре поблагодарил Дмитрия Азарова за вклад в восстановление мирной жизни в побратимском городе, в том числе, за проведенный капремонт школ, а также постоянное внимание к вопросам социально-экономического развития Снежного.