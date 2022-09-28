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Армия Общество

В Самарской области мобилизовали почти 300 чиновников

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области почти 300 государственных и муниципальных служащих получили повестки о мобилизации, сообщает Телеграм-канал регионального правительства.

Мобилизация коснулась сотрудников администрации губернатора, министерств, муниципальных администраций, подведомственных организаций, а также депутатов. Они уже проходят подготовку в воинских частях.

Напомним, 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В Минобороны поясняли, что призываться будут в первую очередь служившие в армии и имеющие боевой опыт.

Накануне в областном правительстве сообщили, что 69 жителей региона, получившие повестки, после прохождения дополнительных медицинских обследований и уточнения данных о состоянии здоровья и составе семьи возвращены из воинских частей.

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Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

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