В Самарской области мобилизовали почти 300 чиновников

В Самарской области почти 300 государственных и муниципальных служащих получили повестки о мобилизации, сообщает Телеграм-канал регионального правительства.

Мобилизация коснулась сотрудников администрации губернатора, министерств, муниципальных администраций, подведомственных организаций, а также депутатов. Они уже проходят подготовку в воинских частях.

Напомним, 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В Минобороны поясняли, что призываться будут в первую очередь служившие в армии и имеющие боевой опыт.

Накануне в областном правительстве сообщили, что 69 жителей региона, получившие повестки, после прохождения дополнительных медицинских обследований и уточнения данных о состоянии здоровья и составе семьи возвращены из воинских частей.



