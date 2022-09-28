Что брать с собой мобилизованным в Самарской области

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин уточнил, что можно брать с собой мобилизованным и что категорически запрещено.

"Мы рекомендуем брать теплые вещи. Большие зимние куртки брать не нужно, а вот дополнительный комплект теплого белья не помешает. Можно взять фонарик, нож. Что не рекомендуем брать? Смартфон с доступом к интернету. Это запрещено законодательно, а в зоне боевых действий такой телефон может привести не только к гибели военнослужащего, который его взял, но и всего подразделения", — отметил Вдовин.

Как сказано на объясняем.рф, мобилизованный будет обеспечен предметами личной гигиены. Однако каждый мужчина может взять свои предметы личной гигиены с учетом индивидуальных привычек и потребностей.

С собой также можно взять теплоиды (химические грелки), термобелье, фонарик, подшлемник или спортивную шапку, тактические перчатки, походное сиденье, мультитул и батарейки.

"Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое", — говорится на сайте.