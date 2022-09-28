Самарским полицейским запросили реальные сроки за фальсификацию дел о наркотиках

В суде Советского района Самары состоялись прения сторон по уголовному делу сотрудников МВД, которые, по версии следствия, занимались фальсификацией дел о торговле наркотиками. На скамье подсудимых шесть силовиков и еще 15 лжепонятых и закупщиков наркотиков.

По версии следствия, фальсификаторы действовали в регионе с 2015 по 2017 год. Силовики доставляли в отдел людей, потом звали "своих" понятых и закупщиков. Последние подписывали документы с ложными показаниями по просьбе сотрудников МВД. Жертвами стали не менее 14 человек.

"По версии следствия, в дальнейшем МВД в отношении задержанных лиц расследованы уголовные дела о торговле наркотиками, а судом вынесены обвинительные приговоры", — рассказывали также в управлении Следственного комитета по Самарской области.

В судебных заседаниях потерпевшие были в "клетке". А обвиняемые являлись сами.

"В марте 2016 года я был на рабочем месте в подвале дома на Революционной. Там находилось помещение ЖЭУ. У меня были два гостя. Фамилия одного Мезин. Другого я знал по его прозвищу — Печалька. В три часа дня я употребил героин. Ворвались оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков", — рассказывал один из потерпевших.

Далее, по словам мужчины, его били, угрожали и требовали, чтоб он признал причастность именно к сбыту запрещенных веществ. Хотя он использовал наркотики только для личного потребления. В итоге его все же отправили под суд за торговлю.

Как рассказывали адвокаты некоторых понятых, те, мол, подписывали бумаги, которые им давали полицейские, "не глядя".

Подсудимые признали вину частично. Кто-то говорил, что нарушения при расследовании уголовных дел были, но, мол, где их нет. А задержанные будто бы на самом деле были причастны к наркоторговле.

В итоге полицейским запросили реальные сроки лишения свободы.

"Хроновского потребовали приговорить к шести годам и шести месяцам лишения свободы, Чернова — к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, Бормотова — к восьми годам и шести месяцам, Путятина — к шести годам, Конярова — к семи годам и шести месяцам, Зленко — к семи годам", — сообщили в суде.

В ближайшее время должны огласить решение по делу.