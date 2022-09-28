Самарским полицейским запросили реальные сроки за фальсификацию дел о наркотиках

В суде Советского района Самары состоялись прения сторон по уголовному делу сотрудников МВД, которые, по версии следствия, занимались фальсификацией дел о торговле наркотиками. На скамье подсудимых шесть силовиков и еще 15 лжепонятых и закупщиков наркотиков.
По версии следствия, фальсификаторы действовали в регионе с 2015 по 2017 год. Силовики доставляли в отдел людей, потом звали "своих" понятых и закупщиков. Последние подписывали документы с ложными показаниями по просьбе сотрудников МВД. Жертвами стали не менее 14 человек.
"По версии следствия, в дальнейшем МВД в отношении задержанных лиц расследованы уголовные дела о торговле наркотиками, а судом вынесены обвинительные приговоры", — рассказывали также в управлении Следственного комитета по Самарской области.
В судебных заседаниях потерпевшие были в "клетке". А обвиняемые являлись сами.
"В марте 2016 года я был на рабочем месте в подвале дома на Революционной. Там находилось помещение ЖЭУ. У меня были два гостя. Фамилия одного Мезин. Другого я знал по его прозвищу — Печалька. В три часа дня я употребил героин. Ворвались оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков", — рассказывал один из потерпевших.
Далее, по словам мужчины, его били, угрожали и требовали, чтоб он признал причастность именно к сбыту запрещенных веществ. Хотя он использовал наркотики только для личного потребления. В итоге его все же отправили под суд за торговлю.
Как рассказывали адвокаты некоторых понятых, те, мол, подписывали бумаги, которые им давали полицейские, "не глядя".
Подсудимые признали вину частично. Кто-то говорил, что нарушения при расследовании уголовных дел были, но, мол, где их нет. А задержанные будто бы на самом деле были причастны к наркоторговле.
В итоге полицейским запросили реальные сроки лишения свободы.
"Хроновского потребовали приговорить к шести годам и шести месяцам лишения свободы, Чернова — к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, Бормотова — к восьми годам и шести месяцам, Путятина — к шести годам, Конярова — к семи годам и шести месяцам, Зленко — к семи годам", — сообщили в суде.
В ближайшее время должны огласить решение по делу.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.