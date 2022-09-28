К 12 годам "строгача" приговорен в Самаре обвиняемый в пособничестве террористам

Центральным окружным военным судом вынесен приговор 26-летнему гражданину одной из среднеазиатских республик О.Абдуллоеву, признанному виновным в содействии террористической деятельности (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Как пояснили представители ведомства, Абдуллоев подозревался в том, что, являясь приверженцем радикальной исламской идеологии, неоднократно осуществлял переводы денежных средств на счета подконтрольных членов международных террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Катиба Таухид валь-Джихад" с целью оказания помощи в приобретении вооружения, боевых патронов и военной техники для участников указанных террористических организаций. Его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками указанного ведомства.

На основании оперативных материалов следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении Абдуллоева были возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ.

"Центральным окружным военным судом Абдуллоев О.М. признан виновным по всем эпизодам инкриминируемого ему преступления и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания три года в тюрьме, оставшуюся часть - в исправительной колонии строгого режима", - отметили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.