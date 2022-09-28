К 12 годам "строгача" приговорен в Самаре обвиняемый в пособничестве террористам

Центральным окружным военным судом вынесен приговор 26-летнему гражданину одной из среднеазиатских республик О.Абдуллоеву, признанному виновным в содействии террористической деятельности (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Как пояснили представители ведомства, Абдуллоев подозревался в том, что, являясь приверженцем радикальной исламской идеологии, неоднократно осуществлял переводы денежных средств на счета подконтрольных членов международных террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Катиба Таухид валь-Джихад" с целью оказания помощи в приобретении вооружения, боевых патронов и военной техники для участников указанных террористических организаций. Его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками указанного ведомства.
На основании оперативных материалов следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении Абдуллоева были возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ.
"Центральным окружным военным судом Абдуллоев О.М. признан виновным по всем эпизодам инкриминируемого ему преступления и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания три года в тюрьме, оставшуюся часть - в исправительной колонии строгого режима", - отметили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.