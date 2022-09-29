Сотрудники полиции задержали мужчину, укравшего ружье из частного дома

Сотрудники полиции Пестравского района задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в крае оружия, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
За помощью к правоохранителям обратился житель пос. Падовка, который пояснил, что из частного дома похищено гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-81. На на месте происшествия полицейские провели осмотр и установили, что злоумышленник проник в дом через незапертую дверь, где взломал дверцу металлического шкафа.
В причастности к происшедшему заподозрили родственника потерпевшего, который незадолго до кражи освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков.
Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Задержанный пояснил, что воспользовался отсутствием хозяина дома, к которому пришел в гости, вскрыл шкаф и похитил оружие. Ружье продал знакомому, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы, не сообщая о противоправном деянии.
Следственным отделением ОМВД России по Пестравскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). Похищенное изъято и возвращено потерпевшему. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️