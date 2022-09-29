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Преступления Происшествия

Сотрудники полиции задержали мужчину, укравшего ружье из частного дома

ПЕСТРАВКА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Пестравского района задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в крае оружия, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился житель пос. Падовка, который пояснил, что из частного дома похищено гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-81. На на месте происшествия полицейские провели осмотр и установили, что злоумышленник проник в дом через незапертую дверь, где взломал дверцу металлического шкафа.

В причастности к происшедшему заподозрили родственника потерпевшего, который незадолго до кражи освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков.
Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил, что воспользовался отсутствием хозяина дома, к которому пришел в гости, вскрыл шкаф и похитил оружие. Ружье продал знакомому, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы, не сообщая о противоправном деянии.

Следственным отделением ОМВД России по Пестравскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). Похищенное изъято и возвращено потерпевшему. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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