Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой

Жителей Самарской области, призванных в рамках частичной мобилизации, снабдят экипировкой, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, отвечая на вопрос федерального информагентства.
"Тут и сомнений не может быть. Мы армии помогаем на постоянной основе — и действующим соединениям, и вновь формируемым, таким как Самарской батальон. Конечно, и этих бойцов обеспечим, укомплектуем предметами, необходимыми в полевых условиях. По согласованию с армией предоставим все необходимое — рюкзаки, спальные мешки, коврики, аптечки и так далее", — сказал Дмитрий Азаров.
В пресс-службе правительства уточнили, что средства на экипировку будут выделены из резервного фонда. Комплект необходимых предметов получит каждый военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации.
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