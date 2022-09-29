Беспилотник помог задержать "нефтеврезчиков" под Самарой

Апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменений приговор Нефтегорского райсуда, вынесенный Александру Попову, Андрею Крюгеру и Сергею Макарову, которых признали виновными в приготовлению к воровству нефти. Об этом сообщается в приговоре.

В ноябре 2021 г. в Нефтегорске Попов, Крюгер и Макаров решили откачать нефть из нефтепровода. 26 ноября в период с 0:15 до 3:15 они приехали на Dutsun на территорию камеры приема и очистки устройства напорного нефтепровода около с. Верхнесъезжее.

Мужчины начали делать врезку и планировали уехать, чтобы позже вернуться и завершить начатое. Однако их задержали работниками ООО ЧОП "РН-Охрана-Самара" и сотрудники полиции.

Действия троицы квалифицировали как приготовление к краже. Суд назначил каждому из мужчин наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Во время суда работники охранной организации рассказали, что заметили злоумышленников с помощью беспилотника.

Апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела приговор Нефтегорского районного суда и оставила его без изменений.