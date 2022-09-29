Беспилотник помог задержать "нефтеврезчиков" под Самарой

Апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменений приговор Нефтегорского райсуда, вынесенный Александру Попову, Андрею Крюгеру и Сергею Макарову, которых признали виновными в приготовлению к воровству нефти. Об этом сообщается в приговоре.
В ноябре 2021 г. в Нефтегорске Попов, Крюгер и Макаров решили откачать нефть из нефтепровода. 26 ноября в период с 0:15 до 3:15 они приехали на Dutsun на территорию камеры приема и очистки устройства напорного нефтепровода около с. Верхнесъезжее.
Мужчины начали делать врезку и планировали уехать, чтобы позже вернуться и завершить начатое. Однако их задержали работниками ООО ЧОП "РН-Охрана-Самара" и сотрудники полиции.
Действия троицы квалифицировали как приготовление к краже. Суд назначил каждому из мужчин наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Во время суда работники охранной организации рассказали, что заметили злоумышленников с помощью беспилотника.
Апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела приговор Нефтегорского районного суда и оставила его без изменений.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.