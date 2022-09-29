Солдата "срочника" осудили в Самаре за пять вымогательств у сослуживцев

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор 20-летнему рядовому военнослужащему по призыву воинской части в пос. Кряж Джамбалату Атнасирову. Его признали виновным в пяти вымогательствах. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.