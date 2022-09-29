Житель Самарской области получил шесть лет колонии за смерть сожительницы

В Похвистневе суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, которого признали виновным в смерти сожительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

22 мая 2022 г. мужчина был дома на ул. Кооперативной, выпивал и поссорился с сожительницей. В результате он ударил женщину ножом. Потерпевшая вскоре скончалась.

Сожитель же спрятал нож и ушел из квартиры.

Суд назначил злоумышленнику шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.