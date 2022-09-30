Для жителей Самарской области бесплатная юридическая помощь становится более доступной

С весны 2022 года в Самарской области стали проводиться выездные консультации специалистов государственного юридического бюро в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.
В целях решения государственной задачи по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи Министерством юстиции Российской Федерации в конце 2021 года было закуплено 30 мобильных офисов, один из которых прибыл в Самарскую область.
"Обеспечение бесплатной юридической помощи является приоритетным направлением для министерства юстиции в Самарской области. Эта система помощи гражданам себя хорошо зарекомендовала, в том числе наша работа была отмечена министром юстиции РФ", — подчеркнул начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол.
Мобильный офис представляет собой кабинет, рассчитанный на автономную работу, в нем оборудованы зоны для работы персонала и приема граждан. Для удобства и беспрепятственного доступа в салон мобофиса маломобильных гражданам и пожилых людей дополнительно предусмотрена система откидных ступеней. Для обеспечения работы специалистов в холодное время года установлены обогреватели, а на лето есть кондиционеры.
"Здесь есть и подключение к электросети, соблюдаются все санитарные нормы, которые обусловлены сегодняшним днем. Также мы можем устанавливать и компьютеры, другую оргтехнику, чтобы распечатывать подготовленные документы. То есть такой офис полностью работает автономно", — рассказывает директор ГКУ СО "Государственного юридического бюро по Самарской области" Ольга Пихтулова.
Мобильный офис уже побывал в селе Красный Яр, Чапаевске, с. Старая Рачейка Сызранского района, п. Суходол Сергиевского района. Летом специалисты госюрбюро осуществляли совместные выезды с представителем Уполномоченного по правам человека в Самарской области и представителями Самарского регионального отделения ООО "Ассоциация юристов России" в с. Кротовка, Тимашево, Красносамарское и Малая Малышевка Кинель-Черкасского района, с. Утевка Нефтегорского района, с. Новый Буян, с. Георгиевка, п. Комсомольский, Безенчукский район и другие населенные пункты.
Выезды осуществляются один-два раза в неделю. Чаще всего на этих приемах люди обращались с вопросами в сфере земельного, жилищного наследственного, социального, трудового права. Всем были оказаны профессиональные консультации, ряд вопросов взят в работу для подготовки документов правового характера.
29 сентября мобильный офис прибыл оказать юрпомощь в поселок Звезда Безенчукского района. Жители села обратились к специалистам по вопросам, касающимся оформления прав на земельный участок, признания права на жилое помещение, определения порядка оплаты за жилое помещение, взыскания задолженности в порядке регресса, порядка сокращения по трудовому договору, предоставления мер социальной поддержки и другим. Всем обратившимся были даны подробные консультации.
Жительница поселка Светлана Аржанова пришла проконсультироваться по жилищному вопросу вместе со своей мамой-пенсионеркой. "Нам все было четко и ясно изложено. Хочу отметить, что помощь оказывается бесплатно, никуда ехать не нужно, удобно и доступно. Особенно для пенсионеров", — поделилась она.
При необходимости юрист на месте составляет документы. А в случае сложного дела посетитель здесь же может договориться о выезде юриста для представления в суде.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!