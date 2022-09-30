В Ленинском районе по нацпроекту благоустроено 12 дворов

В Самаре завершился сезон благоустройства дворовых территорий по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В областном центре в 2022 г. появилось еще 56 обновленных дворов.

Так, жители домов № 4 по Чкаловскому спуску и № 35 по Волжскому проспекту встречают осень в уютных дворах, благоустроенных в соответствии с их пожеланиями. Дворы преображаются при участии жителей на всех этапах благоустройства. Совместно они решают, требуется ли детская площадка и спортивные комплексы во дворе, где оборудовать парковочные места и установить зоны для отдыха.

"Все начинается с инициативы жителей. Они подготовили заявку для участия в программе, совместно разработали дизайн-проект, выбрали малые архитектурные формы и оборудование, которые будут расположены на площадке. Жители в этих дворах очень активно участвовали в преображении дворовых пространств: высказывали замечания, участвовали в приемке работ, — рассказала глава Ленинского внутригородского района Самары Елена Бондаренко. — Программа продолжается, и жители могут принимать в ней участие. Для этого необходимо обратиться в Администрацию Ленинского района. Совместно мы обследуем территорию, посмотрим, как расположены коммуникации во дворе, какой ландшафт. Далее составим проект будущего двора с учетом его особенностей".

В тихом дворе у дома № 4 по Чкаловскому спуску небольшая площадка для отдыха жителей появилась впервые. На территории уложено безопасное прорезиненное покрытие, установлены урны, скамейки, спортивные объекты и малые архитектурные формы для детей, заасфальтирована лестница, ведущая к площадке. Помимо этого, привели в порядок всю прилегающую территорию, провели санитарную опиловку деревьев. Ранее вдоль дома также был обновлен внутриквартальный проезд.

"Раньше здесь были заросли, кусты, детям приходилось играть в соседнем дворе. Теперь в нашем дворе появилась площадка с качелями-каруселями для детей, скамейки, безопасное покрытие — все пожелания наши учтены. Мой младший ребенок выходит на улицу и с удовольствием проводит время на площадке", — поделилась жительница дома № 4 по Чкаловскому спуску Анна Курицина.

В этом же квартале Ленинского района, на Волжском проспекте, 35 в этом году обновили асфальтовое покрытие на придомовой территории, проезд. Также появилась небольшая детская площадка с безопасным покрытием, спортивный комплекс, установили скамейки, урны, вазоны, обустроили тротуарные дорожки с пандусом, тротуарную дорожку с пандусом, которая примыкает к площадке.

"Жители пожелали обустроить во дворе дополнительные парковочные карманы, но нормативы не позволяли создать здесь такое пространство. Поэтому инициативная группа согласилась организовать газон. Чернозем уже уложен. В ближайшее время сюда будут завезены кустарники, растения, — отметила Елена Бондаренко. — В целом здесь люди достаточно позитивные, заботятся о своем дворе. Так, один из жителей высадил сосновую рощу напротив дома".

У жителей уже есть дальнейшие планы по озеленению обновленных территорий — многие привезут растения со своих садово-дачных участков. Администрация Ленинского района также дополнительно предоставит зеленые насаждения в эти благоустроенные дворы.

Всего в 2022 г. в Ленинском районе по программе "Формирование комфортной городской среды" обновлено 12 дворов. Еще три проекта реализуется в рамках Губернаторского проекта "СОдействие". На участие в данной программе районная администрация принимает заявки от жителей до 1 ноября 2022 года. Их можно будет реализовать уже в следующем году.