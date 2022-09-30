16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Ленинском районе по нацпроекту благоустроено 12 дворов Тепло есть в 48% домов Самары В Самаре удвоилось количество домов, подключенных к теплу Сезон работы фонтанов в Самаре завершится 1 октября В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД

ЖКХ и благоустройство Общество

В Ленинском районе по нацпроекту благоустроено 12 дворов

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершился сезон благоустройства дворовых территорий по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В областном центре в 2022 г. появилось еще 56 обновленных дворов.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Так, жители домов № 4 по Чкаловскому спуску и № 35 по Волжскому проспекту встречают осень в уютных дворах, благоустроенных в соответствии с их пожеланиями. Дворы преображаются при участии жителей на всех этапах благоустройства. Совместно они решают, требуется ли детская площадка и спортивные комплексы во дворе, где оборудовать парковочные места и установить зоны для отдыха.

"Все начинается с инициативы жителей. Они подготовили заявку для участия в программе, совместно разработали дизайн-проект, выбрали малые архитектурные формы и оборудование, которые будут расположены на площадке. Жители в этих дворах очень активно участвовали в преображении дворовых пространств: высказывали замечания, участвовали в приемке работ, — рассказала глава Ленинского внутригородского района Самары Елена Бондаренко. — Программа продолжается, и жители могут принимать в ней участие. Для этого необходимо обратиться в Администрацию Ленинского района. Совместно мы обследуем территорию, посмотрим, как расположены коммуникации во дворе, какой ландшафт. Далее составим проект будущего двора с учетом его особенностей".

В тихом дворе у дома № 4 по Чкаловскому спуску небольшая площадка для отдыха жителей появилась впервые. На территории уложено безопасное прорезиненное покрытие, установлены урны, скамейки, спортивные объекты и малые архитектурные формы для детей, заасфальтирована лестница, ведущая к площадке. Помимо этого, привели в порядок всю прилегающую территорию, провели санитарную опиловку деревьев. Ранее вдоль дома также был обновлен внутриквартальный проезд.

"Раньше здесь были заросли, кусты, детям приходилось играть в соседнем дворе. Теперь в нашем дворе появилась площадка с качелями-каруселями для детей, скамейки, безопасное покрытие — все пожелания наши учтены. Мой младший ребенок выходит на улицу и с удовольствием проводит время на площадке", — поделилась жительница дома № 4 по Чкаловскому спуску Анна Курицина.

В этом же квартале Ленинского района, на Волжском проспекте, 35 в этом году обновили асфальтовое покрытие на придомовой территории, проезд. Также появилась небольшая детская площадка с безопасным покрытием, спортивный комплекс, установили скамейки, урны, вазоны, обустроили тротуарные дорожки с пандусом, тротуарную дорожку с пандусом, которая примыкает к площадке.

"Жители пожелали обустроить во дворе дополнительные парковочные карманы, но нормативы не позволяли создать здесь такое пространство. Поэтому инициативная группа согласилась организовать газон. Чернозем уже уложен. В ближайшее время сюда будут завезены кустарники, растения, — отметила Елена Бондаренко. — В целом здесь люди достаточно позитивные, заботятся о своем дворе. Так, один из жителей высадил сосновую рощу напротив дома".

У жителей уже есть дальнейшие планы по озеленению обновленных территорий — многие привезут растения со своих садово-дачных участков. Администрация Ленинского района также дополнительно предоставит зеленые насаждения в эти благоустроенные дворы.

Всего в 2022 г. в Ленинском районе по программе "Формирование комфортной городской среды" обновлено 12 дворов. Еще три проекта реализуется в рамках Губернаторского проекта "СОдействие". На участие в данной программе районная администрация принимает заявки от жителей до 1 ноября 2022 года. Их можно будет реализовать уже в следующем году.

Гид потребителя

Последние комментарии

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2