Перекресток в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой перекроют в связи со строительством метро

В конце следующей недели в зоне строительства метро — на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой — планируется ввести ограничение движения транспорта

Ориентировочно 8 октября планируется временно изменить схему движения транспорта в районе перекрестка, находящегося в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой.

Перекрытия в районе этого перекрестка будут организованы в 2 этапа: сначала перекресток закроют в полном объеме для переустройства всех инженерных коммуникаций. Эти работы должны быть выполнены за 39 дней.

"Из зоны строительства метрополитена предстоит перенос кабельных сетей, ливневых канализаций, водопровода. После завершения этого комплекса мероприятий ограждения передвинут, чтобы начать другие виды работ. Дело в том, что в районе перекрестка сейчас заканчивается тоннель метро, и здесь же будет его продолжение. В дальнейшем метростроителям нужно будет опускать щит и начинать двигаться в сторону улиц Галактионовской и Красноармейской, где идет возведение станции "Театральная", — пояснил первый вице-мэр Владимир Василенко.

На период работ будут скорректированы и трассы следования общественного транспорта (автобусов), и работа светофорных объектов, причем не только на перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой.

"Мы проведем регулировку на всех перекрестках, которые задействуем в схемах объезда зоны метростроя. На этих улицах зададим режим "зеленой волны", чтобы они были удобны для въезда и выезда, чтобы люди могли быстро объезжать строительную площадку, — рассказал Владимир Василенко. — При этом все должны понимать, что такие масштабные работы, как строительство метро, не обходятся без временных неудобств. Поэтому обязательно по максимуму и заблаговременно информируем горожан, чтобы каждый мог определить для себя альтернативные пути объезда. Поручил со следующего понедельника начать работы по установке аншлагов в рамках той схемы, которую до конца этой недели планируем согласовать с ГИБДД. Также займемся установкой дорожных знаков".

В частности, регулировочные работы предстоит провести на перекрестке улиц Осипенко/Ново-Садовой, Первомайской/Ново-Садовой, Молодогвардейской/Полевой, Волжском проспекте/Осипенко, Молодогвардейской/Первомайской, Осипенко/проспекте Ленина, Первомайской/проспекте Ленина, Полевой/проспекте Ленина, Мичурина/Полевой и др.

Дополнительный светофор будет на пересечении Невской/Ново-Садовой.

После завершения 1 этапа работ, сопряженных с выносом инженерных коммуникаций, начнется 2 этап строительства. Для этого временная схема организации движения будет изменена.